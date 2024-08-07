Çin'de araçlar balon gibi şişiyordu, uzman isim işin gerçeğini açıkladı!

Çin'in Hubei Eyaleti'nde ortaya çıkan açık alana park edilmiş araçların kaputlarının balon gibi şişme videosu sosyal medyada gündem oldu. Araçlara film kaplama yapan usta işin arka planını anlattı. Araçlara uygulanan kaplamaların sıcakta şişmeyeceği belirtilirken, sadece söküm işleminde bu tekniğin uygulandığı belirtildi.

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Sosyal medyada sıkça paylaşılan videolarda park halinde bulunan araçların aşırı sıcaktan dolayı üzerinde bulunan folyo kaplamalarının balon gibi şiştiği video görüldü.

Görüntülerde araçların kaput ve kapılarının üzerinde bulunan folyoların şiştiği ve bu şişmenin aşırı sıcaklardan dolayı olduğu iddia edilmişti.

SICAK HAVALAR BOYALARI ŞİŞİRMEZ

Global çapta araç film üreticilerinden 3M'in Beylikdüzü uygulama merkezinde yöneticilik yapan Kenan Şimşek, konuyla ilgili yorumda bulundu. Videoların sahte olduğunu ve dikkat çekmek amacıyla çekildiğini açıkladı.

Folyo kaplamaların sıcak havalarda araçlara daha iyi yapıştığını belirten Şimşek, "Otomobillerin üzerine uygulanan folyoların araca daha iyi yapışması için sıcak hava uygulanır. Sıcak havalarda folyo aracın üzerine daha iyi yapışır ve şişme yapmaz." dedi.

Şimşek, folyoların balon gibi şişmesinin sadece folyoların söküm işleminde gerçekleştiğini ve daha kolay sökülmesi için yapıldığını belirtti.

PPF ŞEFFAF KAPLAMA NEDİR ?

PPF (Paint Protection Film) şeffaf kaplama, araç yüzeyini çizik, taş çarpması ve UV ışınlarına karşı koruyan dayanıklı, şeffaf bir film tabakasıdır. Uzun süreli parlaklık sağlar ve boyayı çevresel etkilere karşı korur.

PPF KAPLAMA KAÇ YIL DAYANIR?

PPF (Paint Protection Film) kaplama, doğru şekilde uygulandığında ve uygun bakım yapıldığında genellikle 5 ila 10 yıl arasında dayanır. Kaplamanın ömrü, kullanılan malzemenin kalitesine ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.