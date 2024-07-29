Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Antalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı Halil Aksay elektrikli bisikletten düşerek yaralandı

Antalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı Halil Aksay elektrikli bisikletten düşerek yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da sahipsiz köpeğin saldırdığı Halil Aksay elektrikli bisikletten düşerek yaralandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Halil Aksay, sahipsiz köpeğin saldırmasıyla 3 tekerlekli elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı. Hastanede konuşan Aksay, "torunum az daha aracın altında kalıyordu" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırması sonucu 3 tekerlekli elektrikli bisikletinden düşen kişi yaralandı. Yeni Mahalle'de alışveriş yapmak için sabah evden çıkan 69 yaşındaki Halil Aksay, 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekten kaçmak isterken bisikleti devrilen Aksay, ayağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Aksay'ın ayak bileğinin kırıldığı belirlendi.

"TORUNUM AZ DAHA ARACIN ALTINDA KALIYORDU"

Ameliyat edilen Aksay, gazetecilere, olayın meydana geldiği 5016 Sokak'ta çok sayıda başıboş köpek olduğunu söyledi.

Acil tedbir alınması gerektiğini belirten Aksay, "Yakında pazar yeri var. Pazara giden insanlar da oradan geçiyor. Okul açıldığında okula giden çocuklarımız o sokağı kullanıyor. Daha önce torunumu okula götürürken köpekler saldırmak istedi, torunum az daha aracın altında kalıyordu. Sahipsiz köpekler ciddi bir tehlike arz ediyor. Yetkililerimizden acil tedbir almasını istiyorum." diye konuştu.

Antalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı Halil Aksay elektrikli bisikletten düşerek yaralandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Mete Gazoz ilk madalya sonrası duygularını anlattı! 'Daha zorlu antrenmanlar bile oldu'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu - GündemMalatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurduBodrum'da doktor saldırıya uğradı! Kalbi durdu, yoğun bakıma alındı - GündemBodrum'da doktor saldırıya uğradı!AK Parti'den DEM Parti'nin 'halay' provokasyonuna tepki: Provokasyona yasak var, halaya yasak yok - Gündem"40 bin kişinin katiline övgüye karşıyız"Erdoğan'dan kritik görüşme! Türkiye'nin arabulucuğu sürüyor - GündemErdoğan'dan kritik görüşme! Türkiye'nin arabulucuğu sürüyorTürkiye birlik oldu! Katz'ın Erdoğan'a yönelik tehdidi Meclis'te kınandı - Gündemİsrailli Bakan'ın tehdidi Meclis'te kınandıMersin-Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu iki buçuk saatlik trafiği 20 dakikaya indirecek - GündemProjede 7 tünel ve 5 viyadük var! Trafik 20 dakikaya inecek
Sonraki Haber Yükleniyor...