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“Köpek yasası” tatil öncesi çıkacak! Meclis’ten çalışmalara iki ay ara

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“Köpek yasası” tatil öncesi çıkacak! Meclis’ten çalışmalara iki ay ara

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki hafta başlarında gündemindeki konularla ilgili çalışmalarını tamamlandıktan sonra 1 Ekim’e kadar ara verecek.

HABER MERKEZİ ANKARA - Vergi paketi, başıboş köpekler, tasarruf paketi ve yargı paketi gibi düzenlemeler sebebiyle,1 Temmuz’da ara vermesi gereken Meclis Genel Kurulunun çalışmaları için uzatma kararı alınmıştı. Muhalefet partilerinin engelleme girişimleri sebebiyle çalışmaların daha fazla uzamaması için AK Parti birkaç gündür uzlaşma arıyordu.

Edinilen bilgilere göre, muhalefet partileri ile varılan mutabakat doğrultusunda, TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan Öğretmenlik Meslek Kanunu, Yargı Paketi, e-Ticaret ve tüketicilere yönelik bazı düzenlemeler içeren teklifin görüşmeleri ekim ayına bırakılacak. Ancak, yargı paketinde ve e-Ticaret teklifinde yer alan ve AK Parti kurmaylarının ‘elzem’ olarak nitelendirdiği maddeler Vergi Paketine eklenecek. Vergi Paketi ve başıboş sokak köpekleri ilgili yasa çıkarıldıktan sonra da bu hafta içinde Meclis çalışmalarına ara verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başıboş sokak köpekleri ile ilgili teklifin komisyon görüşmeleri sırasında TBMM koridorlarında yapılan eylem ve protestolara tepki göstermişti. Erdoğan, protestoları yapanların Meclis’e alınmasına da tepkisini dile getirmişti. Bu kapsamda, geçen çarşamba günü yapılan grup toplantısından sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüşmesinde de Erdoğan’ın, yaşanan görüntülerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.

Başıboş köpeklerle ilgili teklifin Genel Kurul görüşmeleri sırasında aynı görüntülerin yaşanmaması ve milletvekillerinin ziyaretçiler sebebiyle Genel Kurul çalışmalarını aksatmasının önüne geçilmesi için Meclis yönetimi hızlıca ziyaretçi yasağı kararı aldı. Cuma günü başlayan ziyaretçi yasağı salı gününe kadar devam edecek. Yasağın başlaması ile birlikte Meclis kulislerine gazeteciler ve milletvekilleri dışında kimse alınmamaya da başladı. Başıboş sokak köpekleri ile ilgili teklifin bu süre içinde yasalaştırılması, ardından TBMM’nin en geç yarın veya salı günü tatile girmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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