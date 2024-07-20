Köpek üzerinden kaos planı! Sözde hayvanseverlerden kirli çağrı 

Kanun teklifine karşı birleşen muhalifler, yine sokağı işaret etti! Meclis’te terör estiren sözde hayvanseverler, Gezi benzeri kalkışma çağrısı yaptı. CHP, sokak çağrısı yaptı. İyi Parti “Köpeklerden sonra kadın ve çocukları öldürecekler” dedi. DEM ise “Tek çare direniş” açıklamasını yaptı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülmeye başlamasının ardından, komisyonu basarak terör estiren sözde hayvanseverler şimdi de yeni bir gezi kalkışması için halkı sokağa davet ediyor.

Ankara Kuğulu Park’ta eylem yapan sözde hayvanseverler “Yıllar önce üç beş ağacı nasıl koruduysak, bugün de hayvanları öyle koruruz” pankartları açtılar. Halkı sokağa davet eden provokatörler, yasanın geçmesi hâlinde hükûmetin kadın ve çocukları da uyutacağına yönelik mesnetsiz ve akıl dışı sloganlar attılar. Sabaha kadar eylem yapan sözde hayvanseverler, yasa geri çekilene kadar eylemlere devam edecekleri tehdidinde bulundular.

Yurdun çeşitli yerlerinde eş zamanlı provokasyona devam eden provokatörler “Yasayı sokakta biz yazacağız” diyerek hükûmete gözdağı vermeye kalktılar. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise 2’nci Gezi kalkışması için çağrı yaptı. Kalkışma çağrısına muhalefet vekilleri de destek verdi. CHP’li Veli Ağbaba insanları sokağa davet ederek, sözde hayvanseverlerin eylemini, Millî Mücadele yıllarındaki mücadeleye benzetti. CHP’li Tahsin Ocaklı “CHP bütün organlarıyla, örgütleriyle, yöneticileriyle bu yasanın çıkmaması için direnişi sürdürecektir” dedi. İyi Partili Nimet Özdemir de “Köpeklerden sonra kadınlar ve çocukları da öldürecekler” ifadelerini kullandı. DEM’li Perihan Koca ise “Tek çaremiz öfkemizi örgütlemekte, tek çaremiz birliğimizde. Bu kanlı yasayı geri püskürtmeyin yolu halkın gücünü göstermekte” diyerek sokak çağrısı yaptı.