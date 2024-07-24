Erdoğan, 'Başıboş Sokak Köpekleri' konusuna değindi, Meclis'teki skandal görüntülere çok sert tepki gösterdi

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyonda kabul edilmesinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teklifin Meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Sözde hayvanseverlerin Meclis'teki skandal görüntülerini de eleştiren Erdoğan, "Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın" ifadelerini kullandı.

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Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısındaki konuşmasının büyük bir bölümünü bu konuya ayırdı.

Sözde hayvanseverlerin Meclis çatısı altındaki skandal görüntülerini sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Meclis koridorlarını işgal ediyor, utanmadan sıkılmadan Meclis çatısı altında milletvekillerine 'katil' diye bağırabiliyor. Biz bu şımarıklığa boyun eğecek bir grup değiliz. Biz 3-5 marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak Meclis'i çalışamaz hale getirmesine eyvallah edemeyiz." ifadelerini kullandı.

"Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın." diyen Erdoğan, "Köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime 'merhamet'tir." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çekenler şöyle:

"KÖPEK SORUNU MÜDAHALE EDİLMEDİKÇE BÜYÜYOR"

"Şimdi arkadaşlar bugün bazı şeyleri açık açık konuşmamız gerekiyor. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de başıboş köpek sorunu var. Artan kuduz vakalarının, yabancı ülkelerin vatandaşlarına uyarılarını saymıyorum bile. Müdahale edilmedikçe sorun daha da büyüyor, kötüleşiyor, mesele tam anlamıyla çığırından çıkıyor. Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Bizim bu isteklere, feryatlara sessiz, tepkisiz kalmamız düşünülemez.

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"YÜREĞİ YARALI ANNEYLE EMPATİ KURMAYAN..."

Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın. Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiyeler düzenler bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Unutmayın, timsahın gözyaşları merhametten değildir. Komisyon çalışmaları sırasında köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime 'merhamet'tir.

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Herhangi bir canlıya yüreğinde zerre miskal merhamet olan birisi kalkıp da o densizliği yapamaz. Yüreği yaralı anneyle empati kuramayan başka canlılarla nasıl kursun? İnsana sevgi göstermeyen başka canlılara nasıl sevgi beslesin? İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler?

MECLİS'TEKİ SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Birileri muhalefet vekillerin desteğiyle geliyor, daha doğrusu Meclis'e taşınıyor, Meclis koridorlarını işgal ediyor, utanmadan sıkılmadan Meclis çatısı altında milletvekillerine 'katil' diye bağırabiliyor. Milletvekili sadece kendisini seçenlerin değil tüm Türkiye'nin vekilidir. 'Katil' diye bağıran da ona o cesareti veren de tüm millete karşı saygısızlık-edepsizlik yapmıştır. Biz bu şımarıklığa boyun eğecek bir grup değiliz. Biz 3-5 marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak Meclis'i çalışamaz hale getirmesine eyvallah edemeyiz. Burası gazi bir Meclis'tir. Kimse gazi Meclis'in şanına ve konumuna gölge düşüremez. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASALAŞACAK

Utanç verici tüm sahnelere rağmen yasa teklifi komisyonda kabul edildi. Kanun teklifine 'evet' diyen tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Meclis tatile girmeden bu meseleyi inşallah Genel Kurul'un da takdirine sunacak, orada da taşkınlıklara prim vermeden teklifi yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz. Asla taviz yok ve bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz."