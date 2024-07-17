Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Komisyonda 'video' tartışması! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirinin üzerine yürüdü

Komisyonda 'video' tartışması! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirinin üzerine yürüdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Komisyonda &#039;video&#039; tartışması! CHP&#039;li ve AK Partili vekiller birbirinin üzerine yürüdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşüldüğü komisyonda CHP ve AK Parti milletvekilleri 'video çekme' tartışması nedeniyle birbirinin üzerine yürüdü. Görüşmelere 5 dakika ara verildi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifini görüşmek üzere bugün toplandı. Toplantıda AK Partili ve DEM Partili isimler arasında gerginlik çıkarken, ilerleyen saatlerde ise milletvekilleri arasında yeni bir tartışma daha yaşandı.

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında, AK Partili komisyon üyesi milletvekillerinin bulunduğu yere gelerek video kaydı almaya çalışan bir vekil danışmanına, iktidar partisi vekillerinden tepki geldi.

AK PARTİLİ VEKİLLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

AK Partili bazı milletvekillerinin vekil danışmanına, “Bizim olduğumuz yerde çekemezsin git başka yerde çek” demesi üzerine CHP grubundan Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Partili milletvekillerin üzerine yürüdü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanvekili ve MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlıgörüşmelere 5 dakika ara verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray Arjantinli Gonzalo Montiel'i gündemine aldı! Sevilla'dan bilgi istedi iddiası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
29 kişi hayatını kaybetmişti! Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davasında tahliye kararı - GündemGece kulübü yangını davasında iki tahliyeYargıtay'dan Genelkurmay çatı davası kararı! Cezalar onandı - GündemSözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri için kararCHP'de Tanju Özcan krizi! Kılıçdaroğlu ile atıştı, disipline sevk edildi - GündemKılıçdaroğlu'yla polemiği başını yaktıEve gelen fatura hayatının şokunu yaşattı: Siz beni toprak ağası mı sandınız? - GündemEve gelen fatura hayatının şokunu yaşattı!Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Firari sanıklar yakalandı, mahkeme kararını verdi - GündemFirari sanıklar yakalandı, mahkeme kararını verdiAnkara'da belediye otobüsü devrildi! Yaralılar var - GündemAnkara'da belediye otobüsü devrildi! Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...