Komisyonda 'video' tartışması! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirinin üzerine yürüdü

Sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşüldüğü komisyonda CHP ve AK Parti milletvekilleri 'video çekme' tartışması nedeniyle birbirinin üzerine yürüdü. Görüşmelere 5 dakika ara verildi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifini görüşmek üzere bugün toplandı. Toplantıda AK Partili ve DEM Partili isimler arasında gerginlik çıkarken, ilerleyen saatlerde ise milletvekilleri arasında yeni bir tartışma daha yaşandı.

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında, AK Partili komisyon üyesi milletvekillerinin bulunduğu yere gelerek video kaydı almaya çalışan bir vekil danışmanına, iktidar partisi vekillerinden tepki geldi.

AK PARTİLİ VEKİLLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

AK Partili bazı milletvekillerinin vekil danışmanına, “Bizim olduğumuz yerde çekemezsin git başka yerde çek” demesi üzerine CHP grubundan Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Partili milletvekillerin üzerine yürüdü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanvekili ve MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlıgörüşmelere 5 dakika ara verdi.