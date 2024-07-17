CHP'den 'sokak hayvanları' kararı: 'Ötanazi'yi hiçbir belediyemiz uygulamayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, aldıkları karar gereği sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik 'ötanazi' uygulamasını CHP'li hiçbir belediyenin kabul etmeyeceğini ve uygulamayacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine değinen Yücel; belediyelere kuduz, bulaşıcı hastalık veya tedavi edilemez hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara ötanazi yapma, yani bu hayvanları öldürme yetkisi verildiğini kaydetti.

Sahipsiz hayvan popülasyonunun kamu güvenliği açısından tehdit oluşturması halinde sağlıklı hayvanlara da ötanazi yapılmasının yolunun açıldığını söyleyen Yücel, sokak hayvanlarının yaşam hakkının tıpkı kendilerininki gibi dokunulmaz olduğunu belirtti.

"CHP'Lİ HİÇBİR BELEDİYE UYGULAMAYACAK"

"Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik 'ötanazi' uygulamasını CHP'li hiçbir belediye kabul etmeyecek ve uygulamayacaktır" diyen Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. CHP olarak, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de belirttiği gibi, bu yasa ile ilgili olarak 'kırmızı alarmdayız'. Kısırlaştırma, aşılatma ve yerinde yaşatma konusunda atılacak tüm adımları destekliyoruz. 'Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat' diyoruz ve sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme mahkum etmek için hazırlanan yasa teklifine karşı oyumuzun 'Hayır' olacağını tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz."