Erdoğan ekonomideki iyileşmelere dikkat çekip yıl sonuna işaret etti: Enflasyonda kötü tabloyu geride bıraktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OVP'nin olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını söyleyip bundan sonraki süreçte enflasyonun hissedilir biçimde düşeceğini söyledi. Yıl sonunu işaret eden Erdoğan, hedeflenen seviyeye ulaşılacağını ifade etti. Moody's'in son değerlendirmeleri hakkında da konuşan Erdoğan "Kredi derecelendirme şirketleri adaletli davrandığında bu notlar da hak ettiğimiz seviyelere çıkacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomideki iyileşmelere dikkat çeken Erdoğan en kötü tablonun geride kaldığını söyledi.

OVP'nin olumlu sonuçları ile Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının kredi notunu yükseltmesi konusuna değinen Erdoğan şunları söyledi:

"FİYAT BALONU SÖNÜYOR"

Ekonomide sıkıntıların üstesinden geliyoruz. OVP'nin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktığımıza inanıyoruz. Enflasyon bundan sonra daha hissedilir biçimde düşecektir.

Aşırı kar hırsının şişirdiği fiyat balonu kimi sektörlerde yavaş yavaş sönüyor. Fiyatlama davranışlarının piyasa gerçekleriyle uyumlu hale gelmeye başladığını görüyoruz. Bu dengelenme önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere mutlaka indireceğiz. Bunun piyasadaki ana aktörler tarafından da kabul edilmesi ekonomideki yol haritamızın sağlamlığının delilidir.

"ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK"

Kredi derecelendirme kuruluşları da Türk Ekonomisi ile ilgili daha objektif değerlendirmeler yapıyor. Moody's'in geçen hafta bunun en son örneğidir. Tam 11 yıl sonra gelen bu not artırımı Türkiye için çok geç kalmış bir adımdı.

Peki bunlar yeterli mi? Elbette değil. Kredi derecelendirme şirketleri adaletli davrandığında bu notlar da hak ettiğimiz seviyelere çıkacaktır. Burada şunu çok net vurgulamak isterim. Milletimiz gönlünü ferah tutsun; Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek aynısını tekrar başaracağız. Bunu AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan başka yapabilecek de yoktur.