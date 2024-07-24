Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLERDE SON DURUM

Yunanistan'la gelişen diyaloğumuzdan Batı Trakya Türk azınlığın hak ve hukukunun korunması noktasında da istifade ediyoruz. Yunan makamlarıyla görüşmelerimizde Batı Trakya'daki soydaşlarımızın sorunları gündemimizin ilk sırasında yer alıyor. Özellikle din ve ibadet hürriyetiyle eğitim haklarına dair meseleler sürekli takibimizdedir. Yunanistan tarafından atılan bütün adımları takip ediyor, ihtiyaç halinde gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra da Batı Trakya Türk azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz.

"FEDERALİZME DAYALI TEKLİFLERE KARNIMIZ TOK"

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'yla Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığına uzanan kirli ve kanlı elleri kırmıştır. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıyla Barış Harekatı taçlandırılmıştır. Ancak Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık iradesini kırmaya yönelik politikalar o günden bu yana artarak devam etti.

2004 yılında Annan Planı'na evet diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cezalandırılırken, 'hayır' diyen Güney Kıbrıs ödüllendirildi. Müzakere masalarından hiçbir sonuç çıkmadı. Eski yöntemlerle hiçbir sonuç çıkmayacağı görülmüştür. Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türk'ünün de karnı tok.

Hedefimiz KKTC'nin tanınırlığını artırmaktır, attığımız adımların devamını getirmekte kararlıyız.

"TOKALAŞMAK İÇİN ATILAN HİÇBİR ELİ HAVADA BIRAKMAYIZ"

Komşularımızla ilişkilerimizde gerilim peşinde değiliz. Yakın çevremizden başlayarak tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye, bölgemizde ve dünyamızda dostlarımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bu politikamızda son derece samimiyiz, kararlıyız, iyi niyetliyiz. Tokalaşmak için atılan hiçbir eli havada bırakmayız. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde hareket edildiğinde aşılamayacak hiçbir engel görmüyoruz. Nitekim son bir yılda önemli adımlar attık. Komşularımızın yanı sıra pek çok uluslararası kuruluşla iş birliğimizi ilerlettik.

EKONOMİK GELİŞMELER

Bir diğer temel önceliğimiz ekonomide sıkıntıların üstesinden geliyoruz. OVP'nin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktığımıza inanıyoruz. Enflasyon bundan sonra daha hissedilir biçimde düşecektir. Aşırı kar hırsının şişirdiği fiyat balonu kimi sektörlerde yavaş yavaş sönüyor. Fiyatlama davranışlarının piyasa gerçekleriyle uyumlu hale gelmeye başladığını görüyoruz. Bu dengelenme önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere mutlaka indireceğiz. Bunun piyasadaki ana aktörler tarafından da kabul edilmesi ekonomideki yol haritamızın sağlamlığının delilidir.

Kredi derecelendirme kuruluşları da Türk Ekonomisi ile ilgili daha objektif değerlendirmeler yapıyor. Moody's'in geçen hafta bunun en son örneğidir. Tam 11 yıl sonra gelen bu not artırımı Türkiye için çok geç kalmış bir adımdı. Peki bunlar yeterli mi? Elbette değil.

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