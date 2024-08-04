Şarj karmaşası bitti, siteler elektriklendi

Şirketlere talep bir anda arttı, site ve apartman otoparklarındaki şarj problemi yapılan yeni düzenleme ile çözüme ulaştı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Sayıları her geçen gün artan elektrikli otomobillerin site ve apartman otoparklarındaki şarj problemini çözen düzenleme, geçtiğimiz günlerde hayata geçirildi. Bu gelişme sonrasında konutlarda istasyon kurulum talebi konusunda büyük artış yaşanmaya başladı.

Sektör oyuncuları konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda “Daha önce site yönetimlerinde farklı görüşler ve mevzuat eksikliklerinden kaynaklanan çelişkiler vardı. Belirsizlikler sebebiyle site yönetimlerinde kararsızlıklar yaşanıyordu. Ancak yeni mevzuat ile bu durum netleşti. Mevzuat henüz yeni olsa da şimdiden dönüşler gelmeye başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte talepler almaya başladık ve bu talepler hızlandı. En fazla talep toplu konutlardan… Elektrikli araç sayısı arttıkça, sitede şarj talebi daha da artacak. Bu düzenleme, kullanıcıların evde şarj etme imkânını artıracak” dedi.