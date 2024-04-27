Hyundai IONIQ 5’ten özel Türkiye fiyatı

Tesla Türkiye’nin Model Y ile başlayan indirim hamlesine Hyundai Türkiye’den cevap geldi. Güney Koreli markanın çok beğeni toplayan elektrikli modeli “IONIQ 5 Advance” için yüzde 8’lik indirim yaparak 1.649.000 TL fiyat etiketiyle satışa sundu. 170 HP güce sahip motoru ve 587 km elektrikli menzili ile ön plana çıkan araçta ayrıca “Şimdi Al, 6 Ay Sonra Öde” fırsatı sunuluyor, işte detaylar:

Türk tüketicisi için özel olarak geliştirdiği yeni donanım seviyelerini oldukça cazip ödeme koşulları ve fiyatlarla sunan Hyundai Assan, geçtiğimiz ay satışına başladığı IONIQ 5 Advance modelinin fiyatında yüzde 8’e varan indirim yaptı.

Gerek teknolojisi gerekse sunduğu üst düzey konforla segmentinde dikkat çeken IONIQ 5’in 4x2 çekiş sistemine sahip Advance donanım seviyesinin fiyatı 1.649.000 TL olarak belirlenirken aynı zamanda “Şimdi Al, 6 Ay Sonra Öde” imkanı da sunuluyor.

TÜRK KULLANICILARA ÖZEL

Satışa sunulduğu günden bu yana 200’ün üzerinde ödül alan IONIQ 5 ile ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Türk tüketicisi için özel olarak geliştirdiğimiz “Advance” donanım seviyesi, sunduğu optimum özellikleriyle oldukça ilgi çekiyor. Bu yeni donanım seviyemizle beraber Türk tüketicisinin elektrikli otomobillere daha kolay ulaşmalarını ve aynı zamanda geleceğin teknolojilerini en uygun fiyatla deneyimlemelerini istiyoruz. İçten yanmalı birçok SUV modelden daha ekonomik ve daha teknolojik bir otomobil satın alma fırsatı sunmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

C-SUV segmentinde yer alan IONIQ 5 Advance‘ın öne çıkan özellikleri, günlük kullanımdaki tüm beklentileri karşılıyor. IONIQ 5 Advance’in donanım listesinde; piksel tasarımlı LED ön farlar, dur kalk özellikli akıllı hız sabitleme kontrolü ve çarpışma önleme asistanı gibi donanımlar dikkat çekerken aynı zamanda ön tarafta soğutma özelliğine sahip ısıtmalı deri koltuklar, BOSE Premium ses sistemi, 12,3 inç çift entegre bilgi ve multimedya ekranları, sanal gösterge paneli (Head-Up Display), kayar tip orta konsol ve gizli otomatik kapı kolları da günlük kullanımda sahibine oldukça yardımcı oluyor.

EV modellerin en önemli özelliklerinden biri olan ve bilhassa zorlu kış koşullarında da sürüş menzilini arttıran ısı pompası, diğer tüm Hyundai modellerinde olduğu gibi IONIQ 5’in Advance versiyonunda da standart olarak sunuluyor.

HIZLI ŞARJDA 18 DAKİKA…

IONIQ 5 Advance, 58 kWh batarya, 125 kW (170 PS) gücündeki arkaya konumlu tek elektrik motoru ve arkadan itiş sistemi ile geliyor. Otomobildeki 58 kWh bataryanın %100 dolu olduğumda durumda menzili, birleşik kullanımda 384 km (WLTP). Buna karşılık araç, şehir içi kullanımda da 587 km menzile kadar rahatlıkla ulaşabiliyor. IONIQ 5’in 0-100 km/s hızlanması ise Advance donanım seviyesinde 8,5 saniye.

Aracın ulaşabildiği maksimum hız ise 185 km/s ile sınırlandırılmış. Buna ek olarak; üstün 800 voltluk batarya sistemine sahip olması sayesinde 350 kW ultra hızlı DC şarj cihazına bağlandığında yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 düzeyine şarj edilebiliyor. Yine WLTP normlarına göre, IONIQ 5 kullanıcılarının 100 km menzil kazanmak için aracı ultra hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 5 dakika şarj etmeleri yeterli.