İlan verilerine göre ikinci elde indirim yarışı hızlanıyor

Online ilan platformu arabam.com’un ekim ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizine göre enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda yüzde 2 düşüş gerçekleşti.

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arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan açıklamasında “Anketimize göre her 5 kişiden 1’i fon piyasasından etkilenmiş durumda ve bunların yüzde 76,4’ü araç alım-satım planlarının değiştiğini ifade ediyor. Öte yandan ilanlarda fiyat indirimlerinin arttığını görüyoruz. Fiyatı düşürülen ilanların oranı eylül ve ekim aylarında yükseldi. Özellikle ekim ayında bu oran hem bireysel hem de kurumsal satıcıların ilanlarında bir önceki aya göre yüzde 10’un üzerinde arttı” dedi.

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arabam.com verilerine göre, ekim ayında 600.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı %29 olurken, 600.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar %26, 1.000.001-1.400.000 aralığındakiler %20, 1.400.001-1.700.000 TL aralığındakiler %10, 1.700.000 TL ve üzerindekiler ise %15’ini oluşturdu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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