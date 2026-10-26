Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
T-Otomobil

Kiralama sektöründen 253 milyar TL’lik yatırım

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kiralama sektöründen 253 milyar TL’lik yatırım
Başlık ResmiKiralama sektöründen 253 milyar TL’lik yatırım

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER), 2026 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre, operasyonel ve günlük araç kiralama sektörünün toplam filo büyüklüğü yaklaşık 412 bin adede ulaştı.

Kaydet
|

Filo dağılımında operasyonel kiralama 238 bin 500 araçla ilk sırada yer alırken, günlük kiralama filosu 173 bin 300 adede yükseldi; yaz döneminin etkisiyle günlük kiralamada üçüncü çeyrekte 1,4 milyona yakın kontrat ve 12,6 milyon kira günü gerçekleşti.

ÖNERİLEN HABERLER
Araç kiralamada yeni dönem başladı! Esnaf memnun kaldı
GÜNDEM

Araç kiralamada yeni dönem başladı! Esnaf memnun kaldı

Yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 253 milyar TL tutarında yeni araç yatırımı yapan sektör, filo operasyonları ve araç alımları kapsamında kamuya yaklaşık 129,6 milyar TL vergi girdisi sağladı.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.