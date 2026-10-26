Kiralama sektöründen 253 milyar TL’lik yatırım

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER), 2026 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre, operasyonel ve günlük araç kiralama sektörünün toplam filo büyüklüğü yaklaşık 412 bin adede ulaştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Filo dağılımında operasyonel kiralama 238 bin 500 araçla ilk sırada yer alırken, günlük kiralama filosu 173 bin 300 adede yükseldi; yaz döneminin etkisiyle günlük kiralamada üçüncü çeyrekte 1,4 milyona yakın kontrat ve 12,6 milyon kira günü gerçekleşti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Araç kiralamada yeni dönem başladı! Esnaf memnun kaldı

Yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 253 milyar TL tutarında yeni araç yatırımı yapan sektör, filo operasyonları ve araç alımları kapsamında kamuya yaklaşık 129,6 milyar TL vergi girdisi sağladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala