Kış lastiği nasıl seçilir, ne zaman takılır? Dört mevsim lastik yeterli mi? Lastik üzerindeki işaretlerin anlamları neler?

Havaların soğumasıyla birlikte kış lastiği ve dört mevsim lastik arasındaki tercih yeniden gündemde. Türkiye’de zorunlu uygulama 15 Kasım’da başlarken doğru seçim yalnızca takvime bağlı değil. Kullanılan güzergah, sıcaklıklar ve lastik üzerindeki semboller, güvenli sürüş için belirleyici oluyor.

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Kış hazırlığı yapan sürücülerin karşısına her yıl benzer sorular çıkıyor: Kar yağmadan kış lastiği takılmalı mı, dört mevsim lastikler yeterli olur mu, lastiğin üzerindeki M+S yazısı neyi gösteriyor? Satış ilanlarında kullanılan ifadeler ve lastik yanağındaki çok sayıda kod, seçimi daha da zorlaştırabiliyor.

Doğru lastiği belirlemek için önce aracın hangi koşullarda kullanılacağına bakmak gerekiyor. Kışın çoğunlukla ılıman bir şehirde kısa mesafeler katetmekle, düzenli olarak karla kaplı dağ yollarına çıkmak aynı lastik ihtiyacını doğurmuyor. Ürünün mevsim sınıfı kadar ebadı, yük kapasitesi, aşınma durumu ve test sonuçları da önem taşıyor.

2026 KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU 15 KASIM’DA BAŞLIYOR

Türkiye’de zorunlu kış lastiği uygulamasında önceden 1 Aralık–1 Nisan olan dönem, 15 Kasım–15 Nisan olarak uzatıldı. Mevcut düzenlemeye göre 2026–2027 kış sezonundaki uygulama 15 Kasım 2026’da başlayıp 15 Nisan 2027’de sona erecek. Zorunluluk, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçları kapsıyor. Bakanlık, hususi otomobil sahiplerine de kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyor.

İl içindeki uygulamalarda valilik kararları ayrıca önem taşıyor. Valilikler, yerel şartlara göre belirlenen dönemi başlangıç ve bitiş yönünden birer ay uzatabiliyor. Bu nedenle seyahat öncesinde gidilecek ilin duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ SOĞUK HAVA VE KARLI ZEMİN İÇİN GELİŞTİRİLİYOR

Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda esnekliğini korumaya yönelik kauçuk karışımları ve karlı zeminde tutunmaya yardımcı olan sırt desenleriyle geliştiriliyor. Desen üzerindeki ince kanallar, yani lameller, özellikle kış koşullarında çekiş ve frenleme performansına katkı sağlıyor.

Bu nedenle kış lastiğine geçmek için yolun tamamen karla kaplanmasını beklemek gerekmiyor. Üreticiler, sıcaklıkların düzenli olarak 7 derecenin altına inmeye başladığı dönemde kış koşullarına uygun lastiklere geçilmesini öneriyor. Sabah erken veya gece kullanılan araçlarda, günün en sıcak saatindeki hava durumu tek başına yeterli bir ölçüt olmuyor.

Kış lastiği nasıl seçilir, ne zaman takılır? Dört mevsim lastik yeterli mi? Lastik üzerindeki işaretlerin anlamları neler?

DÖRT MEVSİM LASTİKLER YETERLİ Mİ?

Dört mevsim lastikler, yaz ve kış kullanımına ait özellikleri aynı üründe birleştirmeyi amaçlıyor. Mevsimlik lastik değişimini ve ikinci bir takımın saklanması ihtiyacını azaltması, bu ürünleri özellikle şehir içi kullanıcıları için cazip hale getiriyor. Lastik üreticilerine göre dört mevsim lastikler, kışların ılıman geçtiği bölgelerde değerlendirilebiliyor. Kış kullanımında ise yalnızca ürün adında “dört mevsim” yazmasına bakmak yeterli değil; 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) olarak bilinen üç tepeli dağ ve kar tanesi sembolünün bulunması önem taşıyor.

Örneğin çoğunlukla ılıman koşullarda kullanılan, yoğun kar yağdığında yola çıkarılması zorunlu olmayan bir otomobil için uygun bir dört mevsim lastik mantıklı olabilir. Ancak kış boyunca dağ geçitlerini kullanan veya kar yağışına rağmen her gün yola çıkması gereken sürücünün ihtiyacı farklıdır.

ADAC, dört mevsim lastiklerin geniş bir sıcaklık aralığında çalışmak zorunda olduğunu, iyi yaz ve kış lastiklerinin kendi kullanım koşullarında genellikle daha yüksek performans sunduğunu belirtiyor. Dolayısıyla aynı şehirde yaşayan iki sürücü için bile doğru tercih değişebiliyor.

M+S YAZISI İLE KAR TANESİ SEMBOLÜ AYNI ANLAMA GELMİYOR

Lastiğin yanağındaki M+S, İngilizce “Mud and Snow”, yani çamur ve kar ifadesinin kısaltması. Bu işaret, lastiğin üretici tarafından bu kullanım özellikleriyle tanımlandığını gösteriyor. Ancak tek başına standartlaştırılmış bir kar performansı testinin geçildiğini kanıtlamıyor.

Üç tepeli dağ silueti içindeki kar tanesi, yani 3PMSF, tanımlı kar performansı şartlarının karşılandığını gösteriyor. Bu sembol hem kış lastiklerinde hem de bazı dört mevsim lastiklerde bulunabiliyor.

Ayrıca kar performansı ile buz performansı farklı değerlendirmeler. Avrupa lastik etiketinde buz tutunması için ayrı bir sembol bulunuyor.

Kış lastiği nasıl seçilir, ne zaman takılır? Dört mevsim lastik yeterli mi? Lastik üzerindeki işaretlerin anlamları neler?

KIŞ LASTİĞİ SEÇİMİNDE EBAT VE YÜK KAPASİTESİ ÖNCELİKLİ

Lastik alışverişinde başlangıç noktası, araç üreticisinin onayladığı ölçüler olmalı. Sadece janta takılabiliyor olması, bir lastiğin o araç için doğru olduğu anlamına gelmiyor.

Ebatla birlikte yük ve hız endeksinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Yük endeksi, lastiğin taşıma kapasitesini; hız endeksi ise belirlenmiş koşullardaki hız kapasitesini ifade ediyor. Özellikle yüklü kullanılan araçlarda bu değerler göz ardı edilmemeli.

“Karda dar lastik daha iyidir” düşüncesiyle rastgele ölçü değişikliği yapmak yerine, aracın kullanım kılavuzundaki onaylı alternatifler esas alınmalı.

LASTİĞİN ÜZERİNDEKİ RAKAMLAR NASIL OKUNUYOR

Örneğin 205/55 R16 yazısında 205, lastiğin nominal kesit genişliğini milimetre cinsinden gösteriyor. 55, yanak yüksekliğinin genişliğe oranını yüzde olarak ifade ediyor. R, radyal yapıyı, 16 ise uygun jant çapını inç cinsinden belirtiyor.

Bu ölçülerin ardından gelen sayı ve harf yük ile hız endeksini oluşturuyor. XL ifadesi, aynı ebattaki standart versiyona göre daha yüksek yük kapasitesine sahip lastikleri tanımlıyor.

Üretim tarihi ise tarih kodunun son dört hanesinden okunuyor. Örneğin 3526, lastiğin 2026 yılının 35’inci haftasında üretildiğini gösteriyor. Bu kod son kullanma tarihi değil, lastiğin üretildiği zamanı gösteriyor.

Kış lastiği nasıl seçilir, ne zaman takılır? Dört mevsim lastik yeterli mi? Lastik üzerindeki işaretlerin anlamları neler?

RENKLİ ŞERİTLER NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni lastiklerin sırtında görülen kırmızı, mavi, sarı veya yeşil çizgiler, üretim sırasında ürünlerin ve kauçuk bileşenlerinin tanımlanması için kullanılıyor. Lastik sektörüne işaretleme sistemleri sağlayan REA JET, renkli çizgileri üretimde tür tanımlama ve izlenebilirlik araçları arasında gösteriyor.

LASTİK ETİKETİNDE ISLAK ZEMİN PERFORMANSINA DA BAKILMALI

Yeni lastiklerin üzerindeki Avrupa tipi etikette yuvarlanma direnci, ıslak zeminde tutunma ve dış yuvarlanma gürültüsü bilgileri bulunuyor. Yuvarlanma direnci ile ıslak tutunma sınıfları A’dan E’ye uzanıyor. A en iyi E ise en kötü performansı ifade ediyor.

Yakıt tüketimi veya elektrikli otomobil menzili için düşük yuvarlanma direnci önemli olsa da seçim yalnızca bu değere göre yapılmamalı. Kış boyunca yağmurlu yolları sık kullanan sürücüler açısından ıslak frenleme performansı da belirleyici.

Etiketteki desibel değeri ise lastiğin dışarıya yaydığı yuvarlanma gürültüsünü gösteriyor. Bu rakam, kabinde duyulacak toplam ses seviyesiyle aynı şey değil.

Kış lastiği nasıl seçilir, ne zaman takılır? Dört mevsim lastik yeterli mi? Lastik üzerindeki işaretlerin anlamları neler?

DİŞ DERİNLİĞİNİN ÖNEMİ

Lastiğin üzerinde kar tanesi sembolünün bulunması, aşınmış haliyle de ilk günkü performansı göstereceği anlamına gelmiyor. Diş derinliği azaldıkça kar, sulu kar ve ıslak zemindeki davranışı değişebiliyor.

ADAC, kış ve dört mevsim lastiklerde kış güvenliği açısından en az 4 milimetre diş derinliği öneriyor. Türkiye’de Karayolları Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde en az 4 milimetre, diğer araçlarda en az 1,6 milimetre şartı belirtiliyor. Sıfır lastiklerde bu oran 5,5 mm ile 10 mm arasında değişiyor.

1 TL TESTİ NASIL YAPILIR?

Lastiklerin diş derinliği en pratik 1 TL madeni para ile ölçülebiliyor. 1 TL lastik oluklarına dikey olarak yerleştiriliyor. Madeni paranın etrafındaki sarı renkli halka alan görünüyorsa, diş derinliği 3 mm’nin altına düştüğü anlamına geliyor. Sarı renkli bölgenin daha fazla görünmesi lastiğin derinliğinin iyice düştüğü ve değiştirme zamanı geldiğini gösterir.

LASTİK ÖMRÜ SADECE YIL VEYA KİLOMETREYLE BELİRLENMİYOR

Kış veya dört mevsim lastikler için kilometre ömrü aşınmanın yanı sıra çatlaklar, balon oluşumu, düzensiz aşınma ve lastiğin yaşlanmasına bağlı olarak değerlendirilmeli.

ABD trafik güvenliği kurumu NHTSA, bazı araç ve lastik üreticilerinin dişleri aşınmamış olsa bile 6–10 yaş aralığındaki lastiklerin değiştirilmesini önerdiğini belirtiyor. Bu aralık, her lastiğin 10 yıl güvenle kullanılabileceği anlamına gelmiyor, ilgili üreticinin talimatı ve lastiğin fiziksel durumu esas alınmalı.



Türkiye Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği’ne göre, ortalama bir lastiğin kullanım ömrü 40.000 ile 60.000 kilometre arasında değişmektedir.



Lastik markaları genellikle kullanım koşullarına bağlı olarak binek araçlar, 40.000 - 65.000 km, SUV ve 4x4 araçlar için 35.000 - 50.000 km, ticari araçlar için ise 30.000 - 45.000 km aralıklarında diş derinliği ya da üretim yılına bakılmadan lastiklerin değişimini öneriyor.

DOĞRU BASINÇ VE DÖRT LASTİKTE UYUM GEREKİYOR

Kış lastiği kullanılacak otomobillerde dört tekerleğin de uygun lastikle donatılması gerekiyor. Yalnızca çekiş tekerleklerini değiştirmek yeterli bir kış hazırlığı sayılmıyor. Araçta zincir bulunması da kapsam içindeki araçların kış lastiği yükümlülüğünü kaldırmıyor.

Basınç ayarında lastik yanağındaki azami değer yerine, aracın kapı içi etiketi veya kullanım kılavuzunda belirtilen değerler izlenmeli. Kontrol lastikler soğukken yapılmalı; daha iyi tutunacağı düşüncesiyle basınç gelişigüzel düşürülmemeli.

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