Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulamasında son viraja girildi. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi tarihte sona erecek?

Kış lastiği zorunluluğu ile ilgili detaylar uygulamanın son gününe doğru yeniden gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Zorunlu kış lastiği uygulamasında son viraj... Uygulama ne zaman bitecek?

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kış lastiğinin özelliği soğuk havada yumuşak kalarak zemini tutmasıdır. Onun için kış lastiği olmazsa olmazdır. Sürücüler kış mevsiminde araçlarını daima yavaş sürmesi önemlidir. Türkiye genelinde 15 Kasım 2025'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 15 Nisan Çarşamba günü sona erecek.

Zorunlu kış lastiği uygulamasında son viraj... Uygulama ne zaman bitecek?

YAZIN KULLANILMAMASI GEREKİYOR

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için üretildiğinden yazın kullanıldığında performansını kaybediyor.

Sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açıyor. Soğuk hava kullanımına göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkilerken yakıt tüketimini de artırıyor.

Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, çevreye daha fazla karbon salımına yol açıyor. Mevsiminde doğru lastik kullanarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanmış oluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası