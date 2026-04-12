Nüfusu 1 milyonu aşan Esenyurt’ta bir güzellik merkezinin vatandaşları ön kayıt bahanesiyle senet imzalatıp dolandırdığı iddia edildi. İcralık olan vatandaşlar tehdit edildiklerini belirterek, yöntemlerini tek tek anlattı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yoldan geçen vatandaşları “Güzellik merkezinde işlem yapalım. En azından bir görüşme yapın, prim kazanalım" bahaneleriyle durduran şüphelilerin dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

SENET İMZALATTILAR İDDİASI

İddiaya göre ilçe meydanlarında yürüyen vatandaşları öğrenci olduğunu söyleyen şüpheliler, merkeze çıkarıp ön kayıt adı altında sözleşme, senet imzalattı ve borca soktu. Bazı vatandaşlar ise icraya verildi.

Güzellik merkezinden hizmet almadıkları halde borçlanan vatandaşlar, sözde avukatlar tarafından aranarak farklı rakamlarda "cayma bedeli" istenerek icraya verilmekle tehdit edildiğini dile getirdi. Borcunu ödemeyen vatandaşlar, senetlerle icraya verildi.

"10 BİN LİRA İSTEDİLER”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan biri “Benim annemin başına geldi. Aldılar annemi güzellik merkezine götürdüler. Senet imzalatmışlar. Yaklaşık bir 10 bin lira talep ettiler. Parayı vermezsek mahkemeye vereceklerini ifade ettiler ama parayı vermedik. Burada çok rahatsız ediyorlar" dedi.

“BENİ TEHDİT ETTİLER”

Kader Ünlü, kendisine sözleşme diyerek 3 defa senet imzalatıldığını belirterek şunları anlattı:

Ne olduysa meydanda yürürken oldu. Bir çocuğa rastladım ve o şekilde tuzaklarına düştüm. Yukarıya çıktığımda da indirim olduğunu söylediler ve psikolojik baskı uyguladılar. İmza atmak zorunda kaldım. Ertesi gün de bu parayı ödeyemeyeceğimi söylediğimde beni tehdit ettiler. Avukata veririz seni icralık olursun dediler. İlkinde bu şekilde oldu.

“MAĞDUR OLAN ÇOK KİŞİ VAR”

Ünlü “Bir gün seansıma girmek için geldiğimde bana çay içirdiler, bilmiyorum o çayın içinde ne varsa ikinci imzayı da atmış oldum. Üçüncü imzada da bilmiyorum imzamı mı taklit ettiler, ben mi imza attım hatırlamıyorum ama attığımı hatırlamıyorum. Bu şekilde dolandırıldım. Çünkü ben geçen sefer sustuğum için bu defa onlar benim tepeme bindiler. Ben tek değilim, benim gibi mağdur olan birçok kişi var” dedi.

“İSPAT HUKUKU DEVREYE GİRİYOR”

Avukat Melih Özmen, söz konusu olaya ilişkin değerlendirme yaparak uyardı. Avukat Özmen, şunları söyledi:

Sözleşme adı altında aslında iradelerini sakatlayarak senet imzalattıklarını ifade ediyorlar. Öncelikle kişilerin iradesi sakatlandığı için bir geçersizlik söz konusu ama burada tabi ispat hukuku devreye giriyor. Kişi, iradesinin sakatlandığını ispat etmeli ki söz konusu senet geçersiz kılınabilsin. Ama ispat noktasında genelde somut vakalarda sorun yaşandığından dolayı kişiler senet borcunu ödemek zorunda kalabiliyor.

“BAŞTAN SONA OKUMALILAR”

Avukat Özmen, "Burada öncelikle vatandaşımız imzaladığı belgeyi baştan aşağıya okumalı. Kendilerine bir metin verildiğinde karşı tarafa tamamen güvenip imza atmamalı. Orada sözleşmenin herhangi bir maddesine gözden kaçırılabilir düşüncesiyle kötü niyetli kişilerce tüketici aleyhine olumsuz bir madde ekleyebilir. Dolayısıyla, vatandaşlarımız sözleşmeyi baştan aşağıya okusunlar. Oldubitti olacak şekilde hemen imzalayın biz size bir hizmet sunmayacağız, sizden bir para istemiyoruz, biz burada, 'öğrenciyiz, harçlığımız çıksın' gibi vicdani sebeplerle bu tuzaklara düşmesinler” dedi.

