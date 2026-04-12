İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki ABD-İran müzakerelerinden sonuç alınamaması üzerine İsrail ordusuna İran'a yeniden saldırılara hazır olma talimatı verdiği belirtildi.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth’un haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir’in emriyle alarm seviyesi en üst noktaya çıkarıldı.

HEDEF LİSTESİ GENİŞLETİLİYOR: ÖNCELİK FÜZE SİSTEMLERİNDE

İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN), saldırı planlarını güncellemek için düğmeye bastı.

Operasyonun ilk aşamasında İran’ın füze sistemleri, fırlatma rampaları ve bu sistemleri besleyen lojistik altyapının imhası hedefleniyor.

Diğer yandan misilleme ihtimaline karşı İsrail, ülke genelindeki hava savunma şemsiyesini takviye etmeye başladı. Demir Kubbe ve Arrow sistemlerinin yanı sıra, müttefiklerle koordineli bir savunma stratejisi izleniyor.

İsrailli savunma yetkililerinin ise müzakerelerde taraflar arasındaki uçurumun derinleştiğini ve diplomatik çözüm için zamanın daraldığını değerlendirdiği aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de nükleer meselesinin uluslararası bir konu olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer konusunda kırmızı çizgiler belirlediğini ve bunun "olumlu bir gelişme" olduğunu öne süren Cohen, "Anlaşma sağlanamazsa İran’a saldırı düzenlenebilir." ifadesini kullandı.

İsrail'in işgali genişlettiği ve saldırılar düzenlediği Lübnan'a ilişkin konuşan Cohen, "Bana göre sadece Dahiye'ye değil, Lübnan'ın tesislerine ve altyapıya da saldırmalıyız. Bunu kabinede de söyledim. Bu müzakerelerin başarı şansını yüksek görmüyorum." iddiasında bulundu.

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat, Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, ABD'lilerin savaş hedeflerine ulaşacağını iddia etti.

İsrail’de savaş tamtamları: Genelkurmay Başkanı'ndan İran İçin "hazır ol" emri

NELER OLDU?

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, 8 Nisan’da geçici ateşkese varılmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

