Gaziantep’te akademik kadroya alınmayınca intikam planı yapan öğretim görevlisi Ali Y. suç örgütü kurdu. Dekan, üç doçent ve üç esnafı sahte senetle 521 milyon lira dolandırdı. Yedi diplomalı sahtekâr ile 12 şüpheli yakalandı. Nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan şüphelilerden aralarında Ali Y.'ninde bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

KİRLİ PLANI ATANAMAYINCA KURDU

Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olan Mehmet Ali Y., Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna geçmek için bölüm başkanlığına başvurdu. Mehmet Ali Y., başvurunun kabul edilmemesi üzerine sorumlu tuttuğu akademisyenlere yönelik sahte senetler düzenledi.

DEKAN İLE ÜÇ DOÇENTİ DOLANDIRDI

Mehmet Ali Y, aralarında profesör, üç doçent ve esnafın da bulunduğu 7 kişinin çeşitli gerekçelerle imzalarını temin etti. Kurduğu düzenekle bu imzaları kullanarak bu kişiler adına sahte senetler düzenleyen şüphelinin, toplam değeri 521 milyon lirayı bulan senetlerle icra takibi başlattığı öne sürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şikâyet üzerine 3 aylık çalışmanın ardından Mehmet Ali Y. ile hareket ettiği değerlendirilen 11 şüpheli, gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık nedeni ile hakim karşısına çıkan şüphelilerden aralarında Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Y.'nin de bulunduğu 10'u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

