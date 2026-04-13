2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2026-TR-YÖS/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarları yayımlandı. Adaylar, YÖS soru kitapçıklarını online olarak görüntüleyebilecek.

12 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2026-TR-YÖS/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’luk bölümü erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, adayların ilgili dokümanlara kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yayımlanan soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıdığı ve telif haklarının ÖSYM’ye ait olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, ÖSYM’nin yazılı izni olmadan soruların çoğaltılması, dağıtılması veya yayımlanmasının yasak olduğu hatırlatıldı.

