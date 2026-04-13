Bugün küresel ölçekte milyarlarca birey ve binlerce şirket, faiz hassasiyeti taşıyor. Katılım bankacılığı da “reel işlemlere dayalı faizsiz iş yapma” prensibiyle bu talebe karşılık vermek için kuruldu. Fon sahipleri için “kâr-zarar ortaklığı” ve fon talep edenler için “faizsiz finansman” işlevlerini yerine getiren katılım bankaları hem yastık altında âtıl bekleyen birikimlere değer kayıyor hem de bu fonları piyasaya sürerek reel ekonomiye kazandırıyor.

Dünya çapında hızla büyüyen “faizsiz finans” sisteminin en önemli temsilcisi katılım bankalarıdır. 2030 yılına kadar dünyada “helal ticaret” ve “faizsiz finans” sisteminin yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşması beklenirken, bu yolculukta en büyük rolün katılım bankaları tarafından üstlenilmesi bekleniyor.

TEMELDE 2 KURULUŞ AMACI

Bugün çok farklı işlevleri yerine getiren katılım bankalarının başlıca 2 kuruluş amacı şöyle sıralanabilir:

1-Faizsiz Finansman Sağlama

Katılım bankaları, kendilerinden talep edilen finansmanı doğrudan vermek yerine onu satın alıp, müşterilerine belli bir kâr ve vade ile satar. Böylece işlemler, reel bir karşılığa dayalı olarak gerçekleşir ve faiz hassasiyetine de riayet edilir.

2-Kar-zarar ortaklığı

Konvansiyonel bankalarda mevduatlara belli bir faiz ödenir. Ancak faiz hassasiyeti olan bireysel yatırımcılar için katılım bankaları önemli bir işlev görür. Bireylerden toplanan fonlar reel piyasada değerlendirilerek, oluşan kâra göre kâr payı dağıtılır. Burada “kâr-zarar ortaklığı” esastır ve önceden bir kâr payı oranı da verilmez.

PİYASAYA SAĞLANAN FAYDALAR

Katılım bankaları bu iki ana faaliyeti ile;

-Yastık altında tutulan ve âtıl bekleyen birikimlere değer katar.

-Bu fonları piyasaya sürerek reel ekonomiye kazandırır.

-Birikim sahipleri ve parayı kullanalar arasında “faizsiz” bir köprü inşa eder.

-İşlemlerde reel faaliyetler temel olarak alındığı için, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşma riski de oldukça minimize edilmiş olur.

