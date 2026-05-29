Hasat şiddetli yağışlara rağmen devam ediyor! Kilosu 35 TL
Doğu Karadeniz'deki çay üreticileri, şiddetli yağışlara rağmen hasadını sürdürüyor. Üreticiler topladıkları çayları kilosu 35 TL'den ÇAYKUR veya özel sektöre satıyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlara rağmen Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren üreticiler, yağmurlu havaya aldırış etmeden çay bahçelerine girerek hasat işlemlerini sürdürdü.
BAYRAMIN 2. GÜNÜ ALIMLAR BAŞLADI
Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı arifesi ve bayramın ilk gününde yaş çay alımı yapılmazken, bayramın ikinci gününden itibaren alımlar yeniden başladı. ÇAYKUR'a bağlı yaş çay alım yerlerinde yoğunluk oluşurken, üreticiler topladıkları çayları satmaya etmeye devam etti.
KİLOGRAMI 35 TL
Özel sektörün de peşin ödeme yöntemiyle kilogram başına 35 TL taban fiyat üzerinden yaş çay alımı yapması, üreticilerin çay hasadın ilgisini artırdı. Özellikle 9 günlük bayram tatili sürecini değerlendirmek isteyen çay müstahsilleri, yağışlı hava koşullarına rağmen çay bahçelerinde yoğun mesai yaptı.