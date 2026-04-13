ABD merkezli teknoloji devi Apple, harita hizmeti Apple Maps üzerinden Güney Lübnan bölgesindeki yerleşim yerlerine ait isimleri kaldırdığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. İsrail’in Orta Doğu'daki askeri operasyonlarını sürdürdüğü bir dönemde ortaya çıkan durum, kısa sürede uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarını sürdürdüğü günlerde, ABD'li teknoloji devi Apple'dan skandal bir hamle yapıldı. Apple'ın harita uygulaması Apple Maps’te Güney Lübnan’daki yerleşim isimlerinin kaldırıldığı iddiası sosyal medya gündemini salladı.

LÜBNAN SİLİNDİ, İSRAİL HARİTADA

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcının paylaştığı görüntülere göre, Lübnan’ın özellikle güney kesimlerinde yer alan köy, kasaba ve mahalle simlerinin harita üzerinde görünmediği öne sürüldü. Haritada bu bölgelerin büyük ölçüde boş veya isimsiz alanlar olarak yer aldığı iddiaları dikkat çekerken, sınırın karşı tarafında bulunan İsrail yerleşimlerinin ise en küçük detayına kadar gösterilmeye devam ettiği belirtildi.

FARKLI HARİTA UYGULAMALARINDA GÖRÜLÜYOR

Kullanıcılar, bu durumun yalnızca belirli bir bölgeyle sınırlı olmasına dikkat çekerek bunun teknik bir arıza olma ihtimali taşımadığını savundu. Öte yandan Google Maps gibi farklı dijital harita uygulamalarında aynı bölgelerdeki yerleşim isimlerinin açıkça görülebildiği ifade edildi. Bu karşılaştırmalar, Apple Maps’teki değişikliğin bilinçli bir düzenleme olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada hızla yayılan iddialar dünya genelinde geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı ve analist duruma sert tepki gösterdi. Bazı çevreler, bu tür uygulamaların bölgedeki gerilimi artırabileceğini ve dijital platformların tarafsızlığına zarar verdiğini savundu.

Tepkiler çığ gibi büyürken, çeşitli ülkelerden kullanıcılar boykot çağrıları yapmaya başladı. Tüm bu tartışmalara rağmen Apple tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

