ABD basınından Wall Street Journal, Washington'un Hürmüz Boğazı’nda bugün TSİ ile 17.00’de başlatacağı öne sürülen abluka planını gündeme taşıdı. Küresel petrol ticaretinin kalbinde yer alan bu kritik geçiş noktasına yönelik adımın, enerji piyasalarında yeni dalgalanmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Donald Trump’ın ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alacağı yönündeki açıklamaları, Washington ile İran arasında tırmanan gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. Söz konusu hamlenin yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve diplomatik sonuçlar doğurabilecek geniş çaplı bir kriz potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

Hürmüzde güç mücadelesi! ABD basını abluka planının detaylarını sızdırdı

HÜRMÜZ'DE KAPSAMLI OPERASYON

ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının hemen ardından Trump, ABD donanmasının boğazdan geçen gemileri durdurup arayacağını, geçişleri kontrol altına alacağını ve bölgede kapsamlı bir mayın temizleme operasyonu başlatacağını açıkladı. Ayrıca ABD birliklerine veya ticari gemilere yönelik herhangi bir saldırıya sert karşılık verileceğini belirterek, İran güçlerini açık şekilde tehdit etti.

ABD Merkez Komutanlığı, ablukanın pazartesi günü TSİ ile 17.00’de başlatacağını duyurdu. Bu gelişme, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İslamabad’da yaklaşık 21 saat süren görüşmeleri anlaşma sağlanamadan sonlandırmasının ardından geldi. Washington yönetimi, Tahran’ı nükleer program konusunda ABD’nin şartlarını reddetmekle suçluyor.

Mevcut ve eski ABD’li savunma yetkilileri ile askeri analistler, ABD’nin böyle bir ablukayı kuracak askeri kapasiteye sahip olduğunu kabul ederken, asıl zorluğun bu kontrolü sürdürebilmek olacağına dikkat çekiyor. Emekli deniz subayı Bryan Clark, İran’ın doğrudan ya da dolaylı müdahaleleri durumunda operasyonun daha karmaşık ve riskli hale gelebileceğini belirtiyor. Clark’a göre, ablukanın etkin şekilde sürdürülebilmesi için yalnızca deniz gücü değil, aynı zamanda yoğun koruma ve sürekli askeri varlık gerekiyor.

ÇATIŞMALARDA YENİ DÖNEM

Uzmanlar, bu adımın son altı haftadır devam eden çatışmalarda yeni bir döneme işaret ettiğini vurguluyor. Önceki aşamalarda daha çok hedef odaklı ve sınırlı askeri operasyonlar yürütülürken, abluka kararıyla birlikte daha uzun süreli ve kapsamlı bir askeri angajman sürecine girilebileceği ifade ediliyor. Bu durumun, sadece bölgesel dengeleri değil, küresel ticaret ve enerji arz güvenliğini de doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.

ABD’li yetkililer, planlanan ablukanın ticari gemiler için güvenli bir geçiş koridoru oluşturma ve deniz mayınlarını temizleme açısından zaman kazandıracağını savunuyor. Ancak İran’ın muhtemel askeri hamlelerinin bu süreci hızla sekteye uğratabileceği ve çatışmayı daha geniş bir alana yayabileceği uyarısı yapılıyor.

"GÜÇ MÜCADELESİNE DÖNÜŞECEK"

Beyaz Saray ise ABD donanmasının operasyonu sürdürebilecek kapasiteye fazlasıyla sahip olduğunu vurgulayarak, bu adımın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamak, İran üzerindeki baskıyı artırmak ve nükleer program konusunda net bir mesaj vermek amacı taşıdığını belirtiyor. Buna karşın analistler, sürecin uzun vadede hangi tarafın daha fazla ekonomik ve askeri maliyete dayanabileceğini test edecek yüksek riskli bir güç mücadelesine dönüşebileceği görüşünde birleşiyor.

