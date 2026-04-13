Trump, Pakistan'da sonuçsuz kalan görüşmeler sonrası İran'ı ve Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemileri tehdit etmişti. ABD ablukanın bugün saat 17.00'de başlayacağını duyurdu.

Donald Trump’ın Pakistan’daki nükleer müzakerelerden sonuç alamaması üzerine fitilini ateşlediği Hürmüz krizi askeri bir ablukaya dönüştü.

CENTCOM’un yaptığı açıklamada, bugün saat 17:00 itibarıyla İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemilere yönelik kapsamlı bir kuşatmanın başlayacağı duyuruldu.

Trump'ın Hürmüz planı devrede! ABD duyurdu: Abluka bugün başlıyor

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Trump, Pakistan'daki görüşmeler için "toplantı iyi geçti, çoğu noktada anlaşmaya varıldı, ancak gerçekten önemli olan tek nokta olan nükleer konusunda anlaşmaya varılamadı" demişti.

İran'ın görüşmelerde, Hürmüz Boğazı'nda mayın olabileceğini söylediğini aktaran Trump, ABD donanmasının "İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağını" söylemişti.

Trump'ın Hürmüz planı devrede! ABD duyurdu: Abluka bugün başlıyor

Uluslararası şirketleri de uyaran Trump, donanmaya, İran'a geçiş ücreti ödeyen uluslararası sulardaki her gemiyi arayıp durdurma talimatı verdiğini de duyurmuştu.

Trump'ın Hürmüz planı devrede! ABD duyurdu: Abluka bugün başlıyor

Açıklamasında "Yasadışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş yapamayacak" demişti.

Hürmüz Boğazı’na uygulanması planlanan ablukaya değinen Trump, bunun ABD'nin Venezuela'ya uyguladığına benzer olacağını, ancak daha büyük ölçekte olacağını söylemişti. Trump, abluka ile daha fazla tankerin petrol satın almak için ABD'ye geleceğini ima etmişti.

