Artvin'in Şavşat ilçesinde hasta taşıyan ambulans uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Bu sabah saat 05.06 sıralarında Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyü yolunda edinilen bilgilere göre, 112 Acil Sağlık ekipleri Ilıca köyünden hasta aldıktan sonra dönüş yoluna geçti.

UÇURUMA YUVARLANDILAR

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda ambulans sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri, ŞAKUT (Şavşat Arama Kurtarma Derneği) ve Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucu ambulansta bulunan yaralılar ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

AMBULANSTAKİ HASTA CAN VERDİ

Kazada ambulansta bulunan hasta Serafettin Sancar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 sağlık personeli ile 1 hasta yakını, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

