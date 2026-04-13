13 Nisan sabah saatlerinde Garanti BBVA kullanıcıları mobil uygulama üzerinden işlem yaparken kısa süreli aksaklıklarla karşılaştı. ''Garanti Bankası çöktü mü?'' ve ''Garanti Mobil neden açılmıyor?'' gibi sorular gündeme yerleşti. Yaşanan erişim sorunu ile ilgili ise bazı kullanıcılar bildirimde bulundu.

Garanti Bankası mobil uygulamasında kısa süreli bir erişim problemi meydana geldi. Sorunun yaşandığı saat diliminde birçok kullanıcı sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden yaşadıkları erişim problemlerini dile getirdi. Bankacılık işlemlerini gerçekleştiremeyen kullanıcılar para transferi ve hesap kontrolü gibi temel işlemlerde gecikmeler yaşandığını belirtti.

Garanti Bankası mobil uygulamasında erişim sorunu! 13 Nisan uygulamada gecikmeler gündemde

GARANTİ BANKASI UYGULAMASI NEDEN AÇILMIYOR?

Garanti Bankası çöktü mü, mobil uygulama neden açılmıyor merak edilirken arıza bildirimlerini anlık olarak takip eden Downdetector verilerine göre sabah saatlerinde şikayet sayısında belirgin bir artış görüldü. Garanti Bankası mobil uygulamada yaşanan kısa süreli aksaklığın ardından uygulamanın normale döndüğü de belirtildi.

SORUN KISA SÜREDE GİDERİLDİ

Garanti Bankası mobil uygulamada yaşanan teknik aksaklığın uzun sürmediği ve sistemin kısa süre içinde normale döndüğü görüldü. Son verilere göre kullanıcıların büyük çoğunluğu yeniden sorunsuz şekilde mobil uygulamaya erişim sağlayabildi.

