31 Mart 2026 Salı günü X platformu üzerinden birçok kullanıcı Instagram'a erişmekte sorun yaşadıklarını belirtti. Kullanıcılar ''Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?'' sorusunu gündeme taşırken yaşanan sorunun geniş çaplı olup olmadığı da merak konusu oldu.

Günün erken saatlerinde ortaya çıkan sorunların, uygulamada anlık kesintiler şeklinde yaşandığı ifade ediliyor. Bazı kullanıcılar ana akışın yenilenmediğini belirtirken, bazıları ise giriş yaparken hata mesajlarıyla karşılaştığını aktardı. Peki, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 31 Mart 2026 Instagramda aralıklı erişim sorunu gündeme geldi

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

31 Mart 2026 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcılarının bir kısmı platforma erişimde sorun yaşadığını dile getirdi. X üzerinden yapılan paylaşımlarda uygulamada zaman zaman kopmalar yaşandığı ve akışın yenilenmediği yönünde şikayetler iletildi.

Instagram'ın çöktüğü ve genel bir erişim engelinin olduğuna dair açıklama ise yapılmadı.

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Sorunun kaynağına ilişkin Meta veya Instagram tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken kesinti takip platformu Downdetector verilerine göre sabah saat 08.00 itibarıyla sınırlı sayıda kullanıcı sorun bildirimi yaptı.

Instagramda ara ara kopmalar meydana gelirken, az sayıda raporlama olduğundan problemin genel ve geniş çaplı olmadığı düşünülüyor.



