Hollanda merkezli Sanrivatti, motosiklet yarışçılarının sürüş pozisyonundan esinlenen tek kişilik pist otomobili One’ı tanıttı. Sürücünün gövdesini öne doğru uzattığı otomobil için 800 HP’lik atmosferik V10, 1.100 kilogram kuru ağırlık ve 330 km/s azami hız hedefleniyor.

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Uruguaylı Santiago Sanchez Rivero’nun kurduğu Sanrivatti, ilk otomobilinin tasarımını tam boyutlu bir maketle gösterdi. One’ın ön camı alışılmıştan daha ileride ve daha dik duruyor. Bunun nedeni, sürücünün başının ve ellerinin kokpitin ön bölümüne taşınması. Öne doğru açılan camlı kokpit kapağı, bu konuma geçmek için gereken alanı sağlıyor.

Motosiklete biner gibi kullanılacak! 800 HP’lik Sanrivatti One’da sürücü direksiyona yüzüstü uzanıyor

DİREKSİYON ÖNDE, PEDALLAR ARKADA

Sanrivatti’nin “Apex Position” adını verdiği düzende sürücü, otomobilin tam ortasındaki sele benzeri desteğe gövdesini yatırıyor. Direksiyonu öne uzanarak tutarken gaz ve fren pedallarına arkaya doğru uzanan ayaklarıyla kumanda ediyor. Böylece motosiklet yarışçısının öne kapanan duruşu, otomobilin direksiyon ve pedal düzeniyle bir araya geliyor.

Markaya göre sürücünün öne alınması, viraja yaklaşırken pistin daha geniş bir bölümünü görmesini sağlıyor. Sanrivatti, Silverstone’un üçüncü virajını temel alan ve on farklı otomobili kapsayan simülasyon karşılaştırmasında, sürücünün görebildiği pist yüzeyinin 3,2 kata kadar çıktığını belirtiyor. Top Gear ekibi bu sürüş pozisyonunu hem simülatörde hem de Porsche Boxster temelinde hazırlanan yürür durumdaki test aracında denedi.

Motosiklete biner gibi kullanılacak! 800 HP’lik Sanrivatti One’da sürücü direksiyona yüzüstü uzanıyor

5,5 LİTRELİK V10 GÜCÜ ARKA TEKERLEKLERE AKTARACAK

One’ın sürücünün arkasına yerleştirilecek 5,5 litrelik atmosferik V10 motorunu İngiliz yarış motoru üreticisi Judd hazırlayacak. Motorun 9.000 devirde 800 HP güç ve 700 Nm tork üretmesi hedefleniyor. Güç, direksiyondaki kulakçıklarla kontrol edilen altı ileri Hewland sıralı şanzıman üzerinden arka tekerleklere aktarılacak.

Karbon fiber monokok şasiyle hedeflenen 1.100 kilogramlık kuru ağırlık tutturulursa otomobil ton başına yaklaşık 727 HP sunacak. Teknik planda itme kollu süspansiyon, AP Racing karbon frenler, dövme magnezyum jantlar ve Michelin pist lastikleri de yer alıyor. Gövdedeki geniş hava girişleri soğutmaya hizmet ederken büyük arka kanat, yüksek hızda yere basma kuvveti üretmek üzere tasarlandı.

Motosiklete biner gibi kullanılacak! 800 HP’lik Sanrivatti One’da sürücü direksiyona yüzüstü uzanıyor

İLK ÇALIŞIR ONE PROTOTİPİ İÇİN HEDEF 2028

Boxster tabanlı test aracı, sürücünün yeni konuma alışmasını ve kontrollerin yerleşimini değerlendirmek için kullanılıyor. Sanrivatti’nin bir sonraki adımı, kendi şasisi ve V10 motoruyla çalışacak ilk One prototipini 2028’de piste çıkarmak.



Şirket, test ve doğrulama sürecinin ardından 2030’da üretime başlamayı hedefliyor. Yalnızca pist kullanımı için geliştirilen otomobilin fiyatı ve üretim adedi henüz açıklanmadı.

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