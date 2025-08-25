Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Münih fuarı için geri sayım başladı

Münih fuarı için geri sayım başladı

Türkiye’nin yerli otomobili olarak Münih’te gövde gösterisine hazırlanan Togg, iki farklı alanda uluslararası ziyaretçilerle buluşacak.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - A2 salonu C40 standında ziyaretçilerine dijital mobilite ekosisteminin tüm ayrıntıları paylaşmaya hazırlanan Togg, şehir merkezinde ise kullanıcı odaklı çözümlerini sergileyecek.

Öte yandan ziyaretçiler, Königsplatz TD 110 noktasında ise T10X ve uzun zamandır merak edilen T10F sedan modelleriyle test sürüşü yapma fırsatı bulacak.

