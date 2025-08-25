Türkiye’deki talep Avrupa’dan fazla! Rekabetin en yoğun olduğu sınıfta lider oldu

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Toyota, C-SUV segmentindeki iddialı modellerinden Corolla Cross’un yenilenen versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. Daha dinamik bir ön yüz, modernize edilmiş LED far grubu ve yenilenen iç mekânıyla dikkat çeken model, 5. nesil hibrit teknolojisini standart olarak sunmaya devam ediyor. Rekabetin yoğun olduğu segmentte selefinin elde ettiği güçlü konum, Yeni Corolla Cross’a ilgiyi artırırken, gelen talep Türkiye’yi model bazında Avrupa’nın en güçlü pazarı hâline getirdi.

Konuyla ilgili basın toplantısında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt şunları dile getirdi:

"Corolla Cross Hybrid, markamızın en beğenilen modellerinden biri. İlk nesli kullananların memnuniyeti ve referansı, makyajlanan versiyonun da çok talep görmesini sağlıyor. Bu yıl Corolla Cross Hybrid satışlarını 11-12 bin adet ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Bu adetlerle aslında talebin ancak yarısını karşılayabiliyoruz. AB’ye tahsis edilen Corolla Cross’ların %20’sini biz alıyoruz ancak bu dahi yüksek talep karşısında yetersiz kalıyor. Türkiye, bu yoğun taleple birlikte Avrupa’da Corolla Cross’un en büyük pazarı oldu."

TİCARİ MODELDE YÜZDE 98 BÜYÜME

Yılın ilk 7 ayında satışlarını %54 artırdıklarına dikkat çeken Bozkurt, şöyle devam etti:

"İlk 7 ayda 50 bin adedi geçtik. Bu yılki artışta en büyük paylardan biri ticari araçlardan geliyor. Geçtiğimiz aylarda yeni ticari araçlarımızın lansmanını yaptık ve yeni modellerle ürün gamının tamamını yeniledik. Bu sayede ticari araç segmentinin neredeyse tamamına hitap edecek bir model yelpazemiz oluştu. Yeni ürünlerin de talep görmesiyle birlikte geçen yılın aynı dönemine göre ticari araç satışlarımızı %98 artırdık.

Yılın ilk 7 ayındaki yüksek performansımızla birlikte binek araçlarda 2. sırada yer aldık. Binek ve ticari araçlarda ise 5. sırada, ticari araçlarda da 7. sırada bulunuyoruz. Son dönemde müşteri talepleri ve segmentteki trendlerle önemli değişimler söz konusu. Geniş bir SUV yelpazesi oluştu ve bizim satışlarımızın da önemli bir bölümü SUV modellerden gelmeye başladı. 2024 yılı sonunda binek araçlarımızdaki SUV satış oranımız %37 iken, 2025 yılı sonunda bu oranın %52’ye yükseleceğini öngörüyoruz."

ÖTV DÜZENLEMESİ PAZARI ETKİLEMEDİ

Bozkurt 2025’in ilk 7 ayında pazarın, beklentilerin üzerinde bir tempo yakalayarak 1 milyon 250-300 bin adet seviyesine doğru ilerlediğini dile getirerek “ÖTV düzenlemesinin ardından satışlarda olumsuz bir durum yaşanmadı. Ağustos’ta 100 bin adedin üzerinde bir kapanış bekliyoruz. Yeni düzenlemeyle Türkiye’de üretilen modeller %70’ten başlayan ÖTV avantajı elde ederken, ithal araçlar ağırlıklı olarak yüzde 80-90 baremine kaydı. Elektrikli araçlarda en düşük ÖTV oranı yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarıldı. Çok amaçlı hafif ticari sınıfta %15’lik ÖTV avantajı sürüyor; bu araçlara talepte artış olup olmayacağı önümüzdeki aylarda netleşecek” dedi.

AĞAÇ DİKİM PROJESİ SEFERBERLİĞE DÖNDÜ

ALJ Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kapsamlı bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını dile getiren Ali Haydar Bozkurt “Öğrenciler bile harçlıklarıyla fidan dikmeye çalışıyorsa, bizim çok daha büyük bir adım atmamız gerekiyordu” diyerek yeni projelerini anlattı.

Seferberlik kapsamında, ALJ Türkiye çatısı altındaki üç markadan satılan her araç için 10 fidan dikileceğini belirten Bozkurt “Yıllık yaklaşık 140 bin araç satışına karşılık, 1,4 milyon fidanın toprakla buluşmasını hedefliyoruz. OGEM-VAK ile çalıştığımız proje bir seferberlik hâline dönmeye başladı. Mesela Castrol, biz duyuru yaptıktan 1 gün sonra seferberliğimize katıldı. REYSAŞ da bizi aradı ve onlar da 1 hatıra ormanı oluşturacaklar. Naci Görür hocanın öğrencileri de Rumeli Üniversitesi olarak ‘biz de varız’ dediler” ifadelerini kullandı.

KULLANICI REFERANSI İLGİYİ ÇOK ARTIRIYOR

