Opel en hızlı elektrikli modelini tanıttı: Yeni Mokka GSE

Alman otomobil üreticisi Opel’in iddialı SUV modeli Mokka, özel GSE teknolojisine ve ralli tasarımına sahip yeni versiyonuyla ilk kez sahneye çıktı. 280 beygirlik gücünün yanı sıra ürettiği 345 Nm tork ile 200 km/s azami hıza ulaşan Mokka GSE, 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,9 saniyede ulaşıyor. Bu performansla onu kendi segmentinde en güçlü model yapıyor.

Otomotiv sektöründe yeni nesli temsil eden markalardan Opel, yüksek performanslı, tamamen elektrikli seri üretim modelini “OMG! GSE” konseptiyle tanıttı. Bu hamlesiyle kullanıcılarına verdiği sözü tutan marka, Mokka GSE Rally prototipinden ilham alarak tasarladığı Mokka GSE’nin seri üretime geçeceğini duyurdu.

Heyecan veren bu yüksek performanslı modelin ilk fotoğraflarını yayınlayan Opel, benzersiz GSE ve ralli tasarımına sahip olan, özel teknolojiyle donatılan yeni Mokka GSE ile aynı zamanda en hızlı bataryalı elektrikli aracını tanıtmış oldu. 207 kW (280 beygir) maksimum güç çıkışına sahip seri üretim elektrikli model, motor sporları versiyonuyla aynı güç değerine sahip.

Üstelik 345 Nm’lik maksimum tork sayesinde etkileyici bir hızlanma performansı da sunuyor. Hareketsiz konumdan 100 km/s hıza sadece 5,9 saniyede ulaşan Mokka GSE, 200 km/s azami hızıyla tamamen elektrikli Opel modellerinin en hızlısı olacak.

3 FARKLI SÜRÜŞ MODUNA SAHİP

Mokka GSE sürücüleri üç farklı sürüş modu arasından seçim yapabiliyor: “Sport” modunda araç, performansa odaklanarak tüm gücünü sürüşe yansıtırken, “Normal” modda 180 km/saate kadar hıza ulaşıyor ve “Eco” modunda ise tüm sistemler maksimum verimlilik için optimize ediliyor. Enerjisini 54 kWs güce sahip bir lityum iyon bataryadan alan Mokka GSE, 1,6 tonun altındaki boş ağırlığıyla, sınıfının en hafif elektrikli araçlarından biri olarak öne çıkıyor.

RALLİ ARAÇLARINDAN İLHAM ALMIŞ

Aracın ralli prototipinden ilham alan sofistike teknolojisi olağanüstü performansına da katkıda bulunuyor. Mokka GSE; önden çekişli yapısı, Torsen çok plakalı sınırlı kaydırmalı diferansiyeli, özel tasarlanmış aksları ve çift hidrolik amortisörlü yeni şasisiyle üst düzey sürüş deneyimi sunuyor. Standart Mokka GSE'nin motoru, invertörü, bataryası ve kablo demeti gibi yüksek voltajlı tüm bileşenleri, Mokka GSE Rally modeli temel alınarak geliştirildi. Direksiyon sistemi, şasi ve frenler de Opel'in elektrikli ralli deneyimden elde edilen verilerle sportif sürüşe özel olarak tasarlandı ve optimize edildi.

Mokka GSE için özel olarak geliştirilen jant-lastik kombinasyonu, yol ile güvenli temas sağlıyor. Aerodinamik verimlilik ile şekillendirilen yeni 20 inç alaşım jantlar ve Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20 lastikler, Opel’de yalnızca Mokka GSE için sunuluyor. GSE’ye özel jant tasarımının içinde yer alan sarı fren kaliperleri, sportif karakteri ilk bakışta ortaya koyuyor.

Ön ve yan kısımdaki sarı-siyah GSE logoları ise bu iddialı duruşu tamamlayan cesur bir imza niteliğinde. Bu iddia, yeni Mokka GSE’nin iç mekânında da kendini gösteriyor. Gri/siyah, beyaz ve sarı tonlarının hakimiyetindeki kabin, dış tasarımdaki dinamizmi içeriye de taşıyor. Alkantara GSE spor koltuklar, entegre baş dayanaklarıyla sürücü ve ön yolcuya hem konforlu hem de dinamik bir sürüş keyfi sunuyor. Koltuk kaplamalarının orta kısmına işlenen beyaz çizgi ve sarı dikişler de koltuklara karakteristik bir görünüm kazandırıyor.