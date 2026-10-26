Otomotiv devi vites yükseltiyor! Chery’nin yeni hedefi globalde ilk üçe girmek

2026 Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde yeni vizyonunu açıklayan Chery, kendi geliştirdiği çip ve robot teknolojileriyle otomotivden mobilite ekosistemine geçiş yapıyor. Çinli üreticinin Türkiye planı ise istikrarlı büyüme…

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Çinli otomotiv devi Chery, Çin’in Wuhu kentinde düzenlenen 2026 Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde geleneksel otomobil üreticiliğinden teknoloji odaklı mobilite ekosistemine geçiş stratejisini açıkladı. 130’dan fazla ülkeden 2 bini aşkın sektör paydaşının katıldığı organizasyonda otonom sürüş, hava araçları, enerji yönetimi, robotik sistemler ve yeni çip teknolojilerini kapsayan gelecek vizyonu tanıtıldı.

HEDEF İLK ÜÇE GİRMEK

Düzenlenen organizasyonda açılış konuşması yapan Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue; “2026 yılı ilk 9 ayda araç satışlarımız 2,2 milyon adede ulaştı. Bunun 900 bini yeni nesil elektrikli modellerimizden geldi. Söz konusu rakamlarla globalde 9’uncu sıradayız. Öncelikli hedefimiz küresel sıralamada 5’incilik ve ardından 3’üncülük geliyor” dedi. Otomotiv endüstrisinin bir üst ligi olarak tanımlanan çip ve robot teknolojilerine daha fazla odaklandıklarına dikkat çeken Tongyue; “Küresel çerçevede her türlü pazarın ihtiyacına uygun, her sınıfta araç üretebilir kabiliyetteyiz. Artık ekosistem yapımız, AiMOGA Robotics tarafından geliştirilen ev tipi insansı robotlarımız ve yazılım tarafımızda geliştirilen yapay zekâ algoritmalarımızı merkeze alıyoruz” dedi.

TÜRKİYE PLANIMIZ UZUN VADELİ

2026 Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde basın mensuplarıyla buluşan Chery International Başkan Yardımcısı ve Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, ülkemize gösterdikleri öneme dikkat çekerek; “Türk kullanıcılar ve Türkiye pazarı bizim için önemli, bu nedenle yeni ürünlerimizi, yeni teknolojilerimizi mümkün olan en kısa sürede Türkiye pazarında da satışa sunmak istiyoruz. Bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Türkiye’de çok güçlü bir bayi ve servis ağımız var, müşteri memnuniyeti konusu bizim için öncelikli başlıklar arasında. Ülkede var olan potansiyel güce inandığımız için Türkiye planlarımız uzun vadeli” dedi.

OTONOM ARTIK ‘GELECEK’ DEĞİL

Stratejisini akıllı mobilite, akıllı enerji ve akıllı yaşam olmak üzere üç temel senaryo üzerine kurgulayan Çinli üretici, merkeze otomotive özel geliştirdiği CheryMind yapay zekâ modelini alırken; bu mimari üzerinden şekillenen All-Dimensional World Engine altyapısı; Falcon Pilot gelişmiş sürüş destek sistemlerini, L4 seviyesinde otonom sürüş kabiliyetine sahip Robotaksi çözümleri ve yolcu taşımacılığı için tasarlanan Lingxiao serisi elektrikli dikey iniş-kalkış yapabilen hava araçları (eVTOL) ile farklı alanlarda uzmanlaşıyor. Chery; bu entegrasyonla mobilite alanında çok katmanlı bir ağı kurmayı hedeflerken enerji tarafında ise megavat güç seviyesine ulaşan Volt-dragon Charger ultra hızlı şarj altyapısıyla adından söz ettiriyor.

YENİ TIGGO X7 İDDALI BİR SUV

2026 Chery Global Kullanıcı Zirvesi’nde yeni TIGGO 7 ve TIGGO X7 modellerinin dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Aile temasına vurgu yapan Çinli üretici, yeni SUV modelinde farklı ihtiyaçlara sunduğu çözümleriyle dikkat çekti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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