Chery’nin iCar markası, köşeli tasarıma sahip yeni SUV’u V25’i Çin’de ön satışa sundu. Yaklaşık 20.800 dolardan başlayan model, elektrikli sürüşü benzinli menzil uzatıcıyla birleştirerek CLTC ölçümüne göre 1.240 kilometreye kadar toplam menzil sunarken, 100 km’de 1,52 litre yakıt tüketimi sunuyor.

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Chery, menzil uzatıcılı otomobil ailesini büyütüyor. Markanın iCar çatısı altında geliştirdiği V25, Çin’de siparişe açıldı. V27’nin altında konumlanan yeni SUV, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere dört versiyonla sunuluyor. Ağustos ayında ilk kez gösterilen modelin resmi satış başlangıcı ise yılın son çeyreği için planlanıyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI YAKLAŞIK 1 MİLYON TL

Giriş seviyesindeki arkadan itişli Pro versiyonun ön satış fiyatı 20.800 dolar (yaklaşık 1,03 milyon TL) olarak açıklandı. Arkadan itişli Max için 22.300 dolar (yaklaşık 1,11 milyon TL), dört tekerlekten çekişli Max+ için 24.400 dolar (yaklaşık 1,21 milyon TL) isteniyor. Ailenin en üstündeki Ultra ise 26.200 dolar (yaklaşık 1,30 milyon TL) seviyesinde.

1 milyon TL'lik Chery iCar V25 ön satışa çıktı: 100 km'de 1,52 litre yakıyor

5,8 SANİYEDE 100 KM/SA HIZA ULAŞIYOR

V25’in arkadan itişli versiyonunda yaklaşık 248 beygir üreten elektrik motoru bulunuyor. Çift motorlu dört tekerlekten çekişli seçenekte toplam güç yaklaşık 449 beygire çıkıyor. İki versiyonun 0-100 km/sa hızlanması sırasıyla 8,5 ve 5,8 saniye sürüyor.

Elektrik üretmek için kullanılan 1,5 litrelik turbo benzinli motor, uzun yolculuklarda menzili uzatıyor. Arkadan itişli modelin CLTC elektrikli menzili 210 kilometre, toplam menzili 1.240 kilometre. Dört tekerlekten çekişli versiyonda bu değerler 200 ve 1.210 kilometre olarak açıklanıyor. Bataryanın yüzde 30’dan yüzde 80’e dolumu ise uygun koşullarda 15 dakika sürüyor.

1 milyon TL'lik Chery iCar V25 ön satışa çıktı: 100 km'de 1,52 litre yakıyor

1,52 LİTRELİK TÜKETİMİN ARKASINDA ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ VAR

V25 için 100 kilometrede tüketim versiyona göre 1,52–1,54 litre arasında değişiyor.

Bataryanın düşük doluluk seviyesindeki yakıt tüketimi ise 6,9–7,15 litre/100 km aralığında. Dolayısıyla düşük tüketimden yararlanmak için elektrikli sürüşün kullanım içindeki payı belirleyici.

Yaklaşık 33,67 kWh kapasiteli lityum demir fosfat bataryayla dikkat çekiyor.

1 milyon TL'lik Chery iCar V25 ön satışa çıktı: 100 km'de 1,52 litre yakıyor

KÖŞELİ GÖVDE VE HAFİF ARAZİYE UYGUN YAPI

V25, dik ön camı, geniş çamurlukları ve düz tavanıyla markanın kutu biçimindeki tasarım anlayışını sürdürüyor. Uzunluğu 4.636 mm, genişliği 1.920 mm ve yüksekliği 1.855 mm olan SUV’un aks mesafesi 2.820 mm.

Açıklanan minimum yerden yüksekliği 197 mm, maksimum sudan geçiş derinliği ise 600 mm. Yana açılan bagaj kapağının dışındaki 22,7 litrelik saklama kutusu, aracın kamp ve açık hava kullanımına yönelik ayrıntılarından biri.

1 milyon TL'lik Chery iCar V25 ön satışa çıktı: 100 km'de 1,52 litre yakıyor

BÜYÜK EKRANIN YANINDA FİZİKSEL DÜĞMELER KORUNDU

Kabinin merkezinde 15,4 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor. CarPlay, HiCar ve Carlink bağlantıları sunulurken ekranın altında fiziksel kumandalara da yer veriliyor. Ön koltuk sırtlıkları yatırılarak arka koltuklarla birlikte dinlenme alanı oluşturulabiliyor.

Sürüş destek donanımı versiyona göre değişiyor. Ultra’da standart sunulan Falcon 700+ sistemi, Horizon Journey 6P işlemci ve lidar dahil sensörlerden yararlanıyor. Şehir içi ve otoyolda navigasyon destekli sürüş gibi işlevler sunan bu donanım, sürücünün gözetiminde çalışıyor.

Marka, iCaur adıyla 2027’nin başında uluslararası pazara da açılacak. İlk olarak V27 modeliyle İngiltere’de satışa çıkması planlanıyor.

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