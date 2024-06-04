Otomotivde Mayıs ayını kampanyalar kurtardı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre 2024 Yılı ocak-mayıs döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 6 oranında artış yaşadı. Otomobil satışları ise ocak-mayıs dönemi toplamında geçen yıla göre yüzde 10,25 oranında artarken hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azaldı. Bu dönemde elektrikli satışlarında yüzde 282,6 oranında rekor bir artış yaşanırken pazarda yüzde 66,1 oranla hala benzinli modeller lider…

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Mayıs ayı raporunu yayınladı. Açıklana verilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplam satışları 2024 mayıs ayında yüzde 10,1 oranında azaldı. Otomobil satışları yüzde 8,19, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 17,0 oranında daraldı. 2024 mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,19 azalarak 80.260 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %17,0 azalarak 20.045 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 45,7 artarken; otomobil pazarı, 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,5 büyüme gösterdi.

OCAK MAYIS TOPLAMI ARTIDA

Öte yandan 2024 yılı ocak-mayıs dönemi toplamında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 6 oranında artış yaşadı. Otomobil satışları ise ocak-mayıs dönemi toplamında geçen yıla göre yüzde 10,25 oranında artarken hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azaldı. Pazarın yüzde 87,8’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI ARTIYOR

İlginin gün geçtikçe arttığı elektrikli araçlarda satış hacmi de giderek büyüyor. ODMD’nin Ocak-Mayıs verilerine göre elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışlarında yüzde 282,6 artış yaşarken toplam pazardaki payı yüzde 7,4 oranına yükseldi. Vergi oranlarının yüksek olduğu 160 kW üstü elektrikli otomobil satışlarında ise büyüme yüzde 4,2 artışla Pazar toplamında yüzde 0,9 pay aldı.

TALEP YOĞUNLUĞU 1.6 LİTRE ALTI

Türkiye otomobil pazarında motor hacmine göre satış dağılımı ise yine vergi oranlarının düşük olduğu 1600cc altındaki otomobillerde en yüksek hacmi oluşturdu. Toplamdan yüzde76,6 pay alan bu sınıfta Ocak mayıs dönemi satışlarından bir önceki yıla göre yüzde 1,2 azalma yaşandı. 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 20,5 azalarak %0,5 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 2,3 artarak %0,2 pay aldı.

LİDER YİNE BENZİNLİ MOTORLAR

2024 Yılı ocak-mayıs döneminde otomobil pazarında motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 247.828 adetle toplamdan yüzde 66,1 pay alarak yine lider oldu. Onu hibrit otomobil satışları 54.065 adet ve yüzde 14,4 pay ile takip etti. Dizel otomobil satışları ise 39.351 adetle yüzde 10,5 pay alırken elektrikli otomobil satışları ise 31.070 adetle toplamda yüzde 8,3 pay aldı. Otogazlı sisteme sahip araçlar ise 2.783 adetle %0,7 pay sahibi oldu.