Oyunun kuralları değişiyor! İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor

Bakan Bolat'ın duyurduğu ikinci el araç satışıyla ilgili yeni dönem ekim ayında başlıyor. İkinci el araç satışını baştan değiştirecek sistemin ayrıntıları belli oldu. Araç satışında E-devlet kapısı önem kazanacak, aracını satması için galeriye verecek kişiler bunu E-devlet'ten bildirmek zorunda olacak.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gayrimenkul ve otomotiv satışında yeni dönemin başlayacağını açıklamıştı.

Düzenlemenin 15 Eylül'de başlayacağını belirten Bolat, ev ve araç satışında doğrulanmış ilan dönemine gideceğini söylemişti. Bakan Bolat, emlaktaki düzenlemenin yayınlanmasından 1-2 hafta sonra otomobil satışıyla ilgili düzenlemenin gerçekleşeceğini söylemişti.

80 BİN SATICIYI İLGİLENDİRİYOR

Düzenleme Türkiye çapında sayıları 80 bini bulan ikinci el araç satıcısını doğrudan ilgilendirirken kendisine ait ikinci el aracı, bu satıcılar üzerinden ilana çıkarmak isteyen kişileri kapsıyor. 'Doğrulanmış ilan' döneminin 2025 Ocak ayından itibaren ilan sitelerinde zorunlu kılınması bekleniyor.

YENİ DÖNEMDE İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARI NASIL OLACAK?

İkinci el araç ilanlarındaki yeni uygulamada ikinci el aracını satması için bir galeriye, yetkili satıcıya verecek kişileri yakından ilgilendiriyor.

Bakan Bolat'ın açıklamasından sonra otomobil satışlarının nasıl gerçekleşeceği konusunda soru işaretleri vardı. Halihazırda aracını ilana koymak için e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapma zorunluluğu bulunuyordu ancak yeni düzenleme ile aracını satması için galeriye vermek isteyen kişiler, e-devlet üzerinden bunu bildirmek zorunda olacak.

2025 yılı itibarıyla da araç sahibinden yetki almayan hiçbir satıcı aracı online olarak ilana çıkamayacak.

Hürriyet'in edindiği bilgilere göre, ekim ayında başlayacak yeni dönemde ikinci el aracını satmak isteyenlerin şunları yapması gerekiyor:

➖Yetkili bir satıcı vasıtasıyla aracını satmak isteyen vatandaş, E-Devlet'teki 'Araçlarım' bölümünde satmak istediği aracını seçecek.

➖Vatandaş, yetkili satıcının ilan sitesinde kullandığı kodu sisteme girecek. Bu adımla birlikte satıcıyı 'yetkilendirilmiş' olacak.

➖İkinci el araç satıcısı, ikinci el aracın satılmak istenen fiyatını, özelliklerini, kilometresini, yaşını ve hasar durumu sisteme girip kaydedecek.

➖Bu ilanlar ilk adımda 'doğrulanmış ilan' olarak yayına girecek.

➖Bu yılın sonuna kadar hem doğrulanmış ikinci el araç ilanları hem de normal ilanlar sitelerde yer alabilecek. Ancak Ocak 2025 itibarıyla ilan sitelerinde sadece doğrulanmış ilanlar yer alacak.

➖E-devlet üzerinden ikinci el satış yetkisi birinci dereceden akrabaları kapsamayacak. Sadece aracını bir yetkili araç satıcısı üzerinden satmak isteyenlerin bu işlemleri yapması gerekecek.