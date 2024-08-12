İlk 7 ayda en çok satan 10 lüks model belli oldu! En çok satan markalar hangileri?
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye otomobil pazarında, geçen ay ve 2024 yılı genelinde en çok satılan premium otomobil markaları ve modelleri belli oldu. Verilere göre, temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalarak 94 bin 37 adede düştü.
Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,04 azalarak 73 bin 396 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 22,2 azalarak 20 bin 641 adede geriledi.
Geçtiğimiz ay Türkiye’de premium segmentte toplam 8 bin 386 araç satıldı. Haziran ayında ise bu rakam 8 bin 158 adetti, yani bir ayda yüzde 2,79’luk bir artış gözlendi. 2024 yılının ilk yedi ayında ise toplam lüks otomobil satış sayısı 55 bin 236 adede ulaştı.
TEMMUZ'DA EN ÇOK SATAN 10 LÜKS MARKA HANGİLERİ?
- Mercedes - 2.188
- Audi - 1.607
- BMW - 1.510
- Cupra - 872
- Volvo - 870
- MINI - 467
- Land Rover - 296
- Jeep - 255
- DS - 117
- Porsche - 61
İLK 7 AYDA EN ÇOK SATAN 10 LÜKS MARKA
- Mercedes - 14.850
- BMW - 10.665
- Audi - 9.038
- Volvo - 7.614
- Cupra - 4.981
- Jeep - 1.938
- Land Rover - 1.624
- MINI - 1.563
- DS - 1.244
- Porsche - 572
İLK 7 AYDA EN ÇOK SATAN 10 LÜKS MODEL
- Cupra Formentor - 3.860
- Mercedes C Serisi - 3.379
- BMW X1 - 2.393
- BMW 3 Serisi - 2.295
- Mercedes E Serisi - 2.261
- BMW 5 Serisi - 2.055
- Volvo XC40 - 2.017
- Volvo XC90 - 1.907
- Mercedes GLB - 1.468
- Mercedes EQB - 1.434
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi