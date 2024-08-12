İlk 7 ayda en çok satan 10 lüks model belli oldu! En çok satan markalar hangileri?

Türkiye otomobil pazarında, geçen ay ve 2024 yılı genelinde en çok satılan premium otomobil markaları ve modelleri belli oldu. Verilere göre, temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalarak 94 bin 37 adede düştü.

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Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,04 azalarak 73 bin 396 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 22,2 azalarak 20 bin 641 adede geriledi.

Geçtiğimiz ay Türkiye’de premium segmentte toplam 8 bin 386 araç satıldı. Haziran ayında ise bu rakam 8 bin 158 adetti, yani bir ayda yüzde 2,79’luk bir artış gözlendi. 2024 yılının ilk yedi ayında ise toplam lüks otomobil satış sayısı 55 bin 236 adede ulaştı.

TEMMUZ'DA EN ÇOK SATAN 10 LÜKS MARKA HANGİLERİ?

Mercedes - 2.188 Audi - 1.607 BMW - 1.510 Cupra - 872 Volvo - 870 MINI - 467 Land Rover - 296 Jeep - 255 DS - 117 Porsche - 61

İLK 7 AYDA EN ÇOK SATAN 10 LÜKS MARKA

Mercedes - 14.850 BMW - 10.665 Audi - 9.038 Volvo - 7.614 Cupra - 4.981 Jeep - 1.938 Land Rover - 1.624 MINI - 1.563 DS - 1.244 Porsche - 572

İLK 7 AYDA EN ÇOK SATAN 10 LÜKS MODEL