Paris fuarında büyük düello: Avrupa, Çinlilere set Türklere duvar örüyor

Paris Motor Show’da ziyaretçiler yeni modelleri incelerken siyasi tarafta önemli bir gelişme yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan fuar ziyareti sonrası Almanya ile Çin’e karşı koruma hamlesi geldi. Atılan imzalarda Türk otomotiv sanayisi için de ‘engelleyici’ başlıklar yer aldı…

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Fransa’nın başkentinde düzenlenen Paris Motor Show bu yıl 91’inci defa kapılarını açtı. 60’ın üzerinde modelin uluslararası tanıtımının yapıldığı organizasyonda yaklaşık 20 Çinli üretici âdeta gövde gösterisi yaptı.

Sıra dışı tasarım ve teknolojileriyle hünerlerini sergileyen Uzak Doğulu markalara Avrupa tarafından en net cevap Stellantis grubundan geldi.

Altı farklı modelde iddialı konseptler ortaya koyan otomotiv şirketi, yakın gelecekteki modelleriyle ilgili önemli ipuçları verdi. Renault ve Dacia tarafında da dikkat çeken modellerin sergilendiği fuara Ferrari, Porsche, Toyota, Nissan, Jaguar, Lamborghini, BMW ve MINI gibi birçok önemli marka katılmadı.

Çin cephesinde ise fuara damga vuran üretici Chery oldu. Markanın küresel “For Family” yaklaşımını Avrupa’ya özel olarak “For EU. For Family” sloganıyla yeniden şekillendiren otomotiv devi, fuarda ayrıca ilk tamamen elektrikli CHERY Q modelini tanıttı.

Otomobil fuarını bizzat gezen ve yetkililerden bilgi alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu ziyaretin hemen ardından önemli bir adım attı. Avrupa otomotiv sanayisinin rekabet gücünü korumak ve Çinli üreticilerin yükselişine karşı Avrupa’daki üretimi desteklemek maksadıyla Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Macron’dan ortak imza geldi.

Avrupa’da üretilen araçlara kamu desteklerinde öncelik verilmesini öngören yaklaşım, üretim yeri ve bileşenlerin menşei konusunu otomotiv sektörünün gündemine taşırken İngiltere’ye de özel statü tanındı.

Bu uzlaşmada öne çıkan başlıklardan biri, kamu desteklerinden yararlanacak araçlarda Avrupa üretimi ve yerli bileşen şartlarının güçlendirilmesi oldu. Gündemdeki çerçevede, batarya hariç araç bileşenlerinin en az yüzde 70’inin Avrupa menşeli olması öngörülüyor. Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği ilişkisine rağmen yeni teşvik çerçevesindeki konumunun belirsiz kalması, Türk otomotiv sanayisi açısından önemli bir risk oluşturuyor.

Paris fuarında büyük düello: Avrupa, Çinlilere set Türklere duvar örüyor

PARİS’TE DİKKAT ÇEKEN MODELLER

ALFA ROMEO

Sıra dışı tasarım: Cuorerosso

İtalyan efsanesi Alfa Romeo, 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini yaptığı 2+2 kişilik coupe konsepti Cuorerosso ile markanın geleceğine ışık tuttu. “Saf ve İşlevsel Güzellik” felsefesiyle örtüsü kalkan model, çoklu enerji stratejisi ve yenilikçi teknolojileriyle âdeta markanın yeni nesil tasarım manifestosunu ortaya koydu.

Paris fuarında büyük düello: Avrupa, Çinlilere set Türklere duvar örüyor

FIAT: MPV, SUV VE PİKAP AYNI ARAÇTA BULUŞTU

Markanın ikonik Multipla ruhunu taşıyan 4,45 metrelik araç, yenilikçi “Metamorfosi” mimarisiyle 6+1 kişilik aile otomobilinden açık kasalı bir pikap modeline dönüşebiliyor. Paris’te tanıtılan Fiat Multiplay, gelecekteki modeller için bir inovasyon laboratuvarı niteliği taşırken, aile otomobili algısını baştan yazacak gibi duruyor.

Paris fuarında büyük düello: Avrupa, Çinlilere set Türklere duvar örüyor

CHERY: İLK ELEKTRİKLİ MODELİN ÖRTÜSÜ PARİS’TE KALKTI

Çinli otomotiv üreticisi Chery, 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda genişleyen model ailesiyle birlikte Avrupa pazarına yönelik iddialı büyüme stratejisini duyurdu.

İlk tamamen elektrikli modeli CHERY Q ve yeni TIGGO serisini tanıtan marka; yerel AR-GE, üretim ve servis ağını güçlendirerek 2027 sonuna kadar 27 AB ülkesinde 1.143 noktaya ulaşmayı hedefliyor.

Paris fuarında büyük düello: Avrupa, Çinlilere set Türklere duvar örüyor

OMODA 4: YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ AKILLI KOKPİTE SAHİP

Chery Grup markalarından OMODA | JAECOO’nun yeni nesil crossover modeli OMODA 4 “CYBER MECHA” adı verilen tasarım felsefesi ve kaslı çizgileri ile yüzünü Paris’te gösterdi. Araçta yer alan yapay zekâ destekli akıllı kokpit, 19 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi ve 1.126 litreye varan bagaj hacmi diğer dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Paris fuarında büyük düello: Avrupa, Çinlilere set Türklere duvar örüyor

CITROËN: NOSTALJİ & TEKNOLOJİ 2 CV FOURGONNETTE

Citroën, 2 CV Fourgonnette Concept ile efsanevi ticari modelini elektrikli mobilite çağında yeniden yorumladı. Yalınlık, işlevsellik ve erişilebilirlik ilkelerini modern profesyonellerin ihtiyaçlarıyla buluşturan konseptin tanıtımında markanın CEO’su Xavier Chardon “Faydalı olmak, sıradan olmak anlamına gelmemeli” ifadesini kullandı.

Paris fuarında büyük düello: Avrupa, Çinlilere set Türklere duvar örüyor

OPEL: GELECEK MODELLERİN YENİ YÜZÜ STX’TE SAKLI

Alman otomotiv üreticisi Paris’te markanın yeni nesil tasarım anlayışını temsil eden STX Concept ile dikkatleri üzerine çekti. Markanın standında dikkat çeken diğer detaylar ise 281 beygir gücü ve 0’dan 100 km/s hıza 5,5 saniyede ulaşan performansıyla bugüne kadar üretilen en güçlü Corsa modeli olan yeni Corsa GSE ve Astra GSE Line modelleri oldu.

Paris fuarında büyük düello: Avrupa, Çinlilere set Türklere duvar örüyor

DACIA: BURSALI STRİKER PARİS’TE TANITILDI

Dacia, C segmentindeki yeni crossover modeli Striker’ın dünya prömiyerini Paris Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirdi. OYAK Renault’nun Bursa fabrikasında üretilen ve küresel pazarlara ihraç edilecek olan 4,62 metrelik model; 400 milyon avroluk yatırım planının son halkası olarak Türkiye’yi modelin dünyadaki tek üretim üssü konumuna taşıyor.

Paris fuarında büyük düello: Avrupa, Çinlilere set Türklere duvar örüyor

HYUNDAI: İZMİTLİ BAYON MODELİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Hyundai, Paris Otomobil Fuarı’nda Türkiye’de üretilen yeni BAYON’un dünya prömiyeri başta olmak üzere üç önemli modelin tanıtımını gerçekleştirdi. Tamamen yenilenen B-SUV modelinin global tanıtımının yanı sıra Hyundai, Avrupa ürün gamının merkezini güçlendiren Avrupa versiyonu TUCSON ve TUCSON N Line’ı da sundu. Marka ayrıca tamamen elektrikli hafif ticari aracı STARIA Cargo’yu sergiledi.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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