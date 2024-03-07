Renault Alpine Türkiye'de satışa çıktı! İşte efsanevi modelin fiyatı 

Motorsporları tarihinde önemli başarılara imza atan ikonik Alpine modeli ülkemizde satışa sunuldu. Türkiye global arenada markayı temsil eden 5’inci ülke olarak dikkat çekerken, üç farklı versiyona sahip efsanevi spor otomobilin fiyatları 5.900.000 TL’den başlıyor…

OYAK ve Renault'nun Türkiye'de 400 milyon euro tutarındaki dev yatırımını duyurmasının ardından şimdi de MAİS’ten bir atak daha geldi. Renault ve Dacia markalarının yanına Alpine markasını ekleyerek pazardaki yerini güçlendiren MAİS, markanın ilk satış ofisini İstanbul Sarıyer’de ziyarete açtı. Sadece A110 modellerinin sergilendiği “Alpine Center İstanbul”, markanın uluslararası genişleme stratejisi çerçevesinde, dünyadaki 155. satış noktası olarak dikkat çekiyor. Öte yandan Türkiye ise bu sayede uluslararası pazarda Alpine’i temsil eden 5. ülke olarak ön plana çıkıyor.

GERÇEK SÜRÜŞ HİSSİ

Alpine’in satışa sunulan üç versiyonunda da 4 silindirli 1.8 turbo motor beslemeli ve çift ıslak kavramalı Getrag yedi vitesli otomatik şanzıman kullanılıyor. A110 252 beygir gücüne ve 320 Nm maksimum torka sahipken, A110 GT ve A110 S versiyonları 300 beygir gücüne ve 340 Nm maksimum torka sahip. A110 ve A110 GT versiyonları 250 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyorken, A110 S aero kit olmadan 260 km/sa hıza, aero kitle birlikte ise 275 km/sa hıza kadar ulaşabiliyor.

0’DAN 100’E 4.2 SANİYE

Alpine A110’un tüm versiyonlarının gövdesi %96 alüminyum yapıda ve yüzde 44 ön, yüzde 56 arka ağırlık dağılımı olacak şekilde karşımıza çıkıyor. Böylece A110’a hafiflik ve çevik hareket kabiliyeti kazandırılırken tüm bu özellikleri sayesinde 0’dan 100 km hıza 4,2 ila 4,5 saniyede ulaşabiliyor. İkonik dış görünümünde dar açılı arka cam, yanlarda bulunan akış çizgisi ve yan imza, önünde bulunan merkezi karakter çizgisi ve yardımcı lambalar, arkasında bulunan ana karakter çizgisi, genişletilmiş kemerler ve arka karakter çizgisi ile kullanıcılarına hayranlık uyandıran bir tasarım sunuyor.

GEÇMİŞİ OLDUKÇA İLGİNÇ

Alpine, 1955 yılında motor sporlarına tutkuyla bağlı bir genç olan Jean Rédélé tarafından kuruluyor. Markanın ismi ise Rédélé’nin en sevdiği virajlı yollara sahip Alplerden geliyor. Türkiye’de satışa sunulacak olan A110 modelinin atası olan 1962 model ilk A110, Alpine markasının yükselişe geçtiği önemli bir adım olarak tarihe geçen bir model. 1970’lerin başında ralli yarışlarının elitleri arasına giren Alpine, Monte-Carlo Rallisi'nde iki kez pisti tamamen kendi tekeline almayı başarmıştı. 1973’te “Dünya Ralli Şampiyonu” unvanını kazanan ilk üretici olan Alpine oldukça tarihinde sayısız kupayı müzesine götürebilen nadir markalardan birisi…