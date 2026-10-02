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T-Otomobil

Renault ekim ayı fiyatlarını açıkladı! Bazı modellere zam geldi

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Renault ekim ayı fiyatlarını açıkladı! Bazı modellere zam geldi
Başlık ResmiRenault ekim ayı fiyatlarını açıkladı! Bazı modellere zam geldi

Renault, Ekim ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini belirledi. Yeni Clio, Captur, Duster, Megane ve Austral ve Boreal’in Ekim fiyatları belli oldu. İşte model model Renault’un Ekim 2026 fiyat listesi…

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Türkiye’nin en satış yapan markası olan Renault, güncel fiyat listesini yayınladı.

Yeni Clio, Türkiye’de 1.799.000 TL’den başlayan liste fiyatlarıyla Şubat ayında satışa sunulmuştu. Ekim ayına gelindiğinde modelin fiyatında sadece 30 bin TL artış oldu. Yeni Clio evolution plus Ekim ayında 1.830.000 TL’den satılıyor. esprit alpine versiyonu ise 2.035.000 TL’den satış listesinde yer alıyor.

YENİ RENAULT BOREAL EYLÜL FİYATI

Renault‘un Türkiye’de Oyak Renault fabrikasında üretilen yeni C segmenti SUV modeli Renault Boreal’in indirim kampanyası iki versiyonda Ekim ayında da devam ediyor. Türkiye’de yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilen Boreal, ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor.

RENAULT BOREALEYLÜL FİYATIEKİM FİYATIKAMPANYALI FİYAT
evolution Turbo TCe EDC 145 hp2.379.000 TL2.379.000 TL2269000 TL
techno Turbo TCe EDC 145 hp2.899.000 TL2.899.000 TL2760000 TL
iconic Turbo TCe EDC 145 hp3.049.000 TL3.049.000 TL
iconic Full hybrid E-Tech 160 hp3.399.000 TL3.399.000 TL

RENAULT DUSTER EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Renault’un Duster modelinde de iki versiyonda zam yapıldı.

RENAULT DUSTEREYLÜL FİYATIEKİM FİYATIFARK
Evolution Eco-G 120 hp1.865.000 TL1.865.000 TL-
Evolution Turbo Tce EDC 145 hp2.010.000 TL2.050.000 TL40.000 TL
Evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp2.850.000 TL2.850.000 TL-
Techno Turbo Tce EDC 145 hp2.080.000 TL2.200.000 TL120.000 TL
Techno Full hybrid E-Tech 160 hp2.725.000 TL2.725.000 TL-
Techno hybrid 4x4 LPG 150 hp2.920.000 TL2.920.000 TL-

MEGANE SEDAN EKİM AYI FİYATLARI

Renault’un en çok satılan modellerinden biri olan Megane Sedan’da Ekim ayında zam yapılmadı.

MEGANE SEDANEYLÜL FİYATIEKİM FİYATI
Touch 1.3 TCe 140 bg1.841.000 TL1.841.000 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg2.199.000 TL2.199.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg2.349.000 TL2.349.000 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg2.699.000 TL2.699.000 TL

RENAULT AUTRAL EKİM AYI FİYATLARI

RENAULT AUSTRALEYLÜL FİYATIEKİM FİYATIFARK
techno mild hybrid 150 hp auto2.875.000 TL2.900.000 TL25.000 TL
esprit alpine mild hybrid 150 hp auto3.220.000 TL3.220.000 TL-
esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp3.650.000 TL3.650.000 TL-

EKİM AYI RENAULT FİYAT LİSTESİ

MODELEYLÜL FİYATIEYLÜL FİYATIFARK
R5 E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV52 150hp2.099.000 TL2.140.000 TL41.000 TL
CAPTUR techno mild hybrid EDC 140 hp -2.325.000 TL2.325.000 TL0 TL
MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV60 220 hp -2.386.000 TL2.386.000 TL0 TL
RAFALE esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp - 2025 MY4.050.000 TL4.050.000 TL0 TL
SCENIC E-TECH Esprit Alpine EV87 220 hp3.490.000 TL3.490.000 TL0 TL
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