Renault ekim ayı fiyatlarını açıkladı! Bazı modellere zam geldi
Renault, Ekim ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini belirledi. Yeni Clio, Captur, Duster, Megane ve Austral ve Boreal’in Ekim fiyatları belli oldu. İşte model model Renault’un Ekim 2026 fiyat listesi…
Türkiye’nin en satış yapan markası olan Renault, güncel fiyat listesini yayınladı.
Yeni Clio, Türkiye’de 1.799.000 TL’den başlayan liste fiyatlarıyla Şubat ayında satışa sunulmuştu. Ekim ayına gelindiğinde modelin fiyatında sadece 30 bin TL artış oldu. Yeni Clio evolution plus Ekim ayında 1.830.000 TL’den satılıyor. esprit alpine versiyonu ise 2.035.000 TL’den satış listesinde yer alıyor.
YENİ RENAULT BOREAL EYLÜL FİYATI
Renault‘un Türkiye’de Oyak Renault fabrikasında üretilen yeni C segmenti SUV modeli Renault Boreal’in indirim kampanyası iki versiyonda Ekim ayında da devam ediyor. Türkiye’de yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilen Boreal, ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor.
|RENAULT BOREAL
|EYLÜL FİYATI
|EKİM FİYATI
|KAMPANYALI FİYAT
|evolution Turbo TCe EDC 145 hp
|2.379.000 TL
|2.379.000 TL
|2269000 TL
|techno Turbo TCe EDC 145 hp
|2.899.000 TL
|2.899.000 TL
|2760000 TL
|iconic Turbo TCe EDC 145 hp
|3.049.000 TL
|3.049.000 TL
|iconic Full hybrid E-Tech 160 hp
|3.399.000 TL
|3.399.000 TL
RENAULT DUSTER EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ
Renault’un Duster modelinde de iki versiyonda zam yapıldı.
|RENAULT DUSTER
|EYLÜL FİYATI
|EKİM FİYATI
|FARK
|Evolution Eco-G 120 hp
|1.865.000 TL
|1.865.000 TL
|-
|Evolution Turbo Tce EDC 145 hp
|2.010.000 TL
|2.050.000 TL
|40.000 TL
|Evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp
|2.850.000 TL
|2.850.000 TL
|-
|Techno Turbo Tce EDC 145 hp
|2.080.000 TL
|2.200.000 TL
|120.000 TL
|Techno Full hybrid E-Tech 160 hp
|2.725.000 TL
|2.725.000 TL
|-
|Techno hybrid 4x4 LPG 150 hp
|2.920.000 TL
|2.920.000 TL
|-
MEGANE SEDAN EKİM AYI FİYATLARI
Renault’un en çok satılan modellerinden biri olan Megane Sedan’da Ekim ayında zam yapılmadı.
|MEGANE SEDAN
|EYLÜL FİYATI
|EKİM FİYATI
|Touch 1.3 TCe 140 bg
|1.841.000 TL
|1.841.000 TL
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.199.000 TL
|2.199.000 TL
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.349.000 TL
|2.349.000 TL
|Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|2.699.000 TL
|2.699.000 TL
RENAULT AUTRAL EKİM AYI FİYATLARI
|RENAULT AUSTRAL
|EYLÜL FİYATI
|EKİM FİYATI
|FARK
|techno mild hybrid 150 hp auto
|2.875.000 TL
|2.900.000 TL
|25.000 TL
|esprit alpine mild hybrid 150 hp auto
|3.220.000 TL
|3.220.000 TL
|-
|esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp
|3.650.000 TL
|3.650.000 TL
|-
EKİM AYI RENAULT FİYAT LİSTESİ
|MODEL
|EYLÜL FİYATI
|EYLÜL FİYATI
|FARK
|R5 E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV52 150hp
|2.099.000 TL
|2.140.000 TL
|41.000 TL
|CAPTUR techno mild hybrid EDC 140 hp -
|2.325.000 TL
|2.325.000 TL
|0 TL
|MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV60 220 hp -
|2.386.000 TL
|2.386.000 TL
|0 TL
|RAFALE esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp - 2025 MY
|4.050.000 TL
|4.050.000 TL
|0 TL
|SCENIC E-TECH Esprit Alpine EV87 220 hp
|3.490.000 TL
|3.490.000 TL
|0 TL