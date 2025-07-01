Sıfır araç alacaklar dikkat: Temmuz 2025 fiyat listeleri açıklandı!

Dövizde yaşanan artış ve yüksek enflasyon, sıfır otomobil almak isteyen vatandaşları tedirgin ediyor. Markaları ise her ay yeni fiyat listeleri yayınlarken araç satışları ise bir önceki yıla oranla yükselişini sürdürüyor. Araç fiyatlarını baskılayan tek sebep ise segment içi yaşanan rekabet, işte otomobil fiyatlarını etkileyen ana nedenler.

Her ayın ilk günü olduğu gibi, otomotiv markaları Temmuz 2025 itibariyle yeni fiyat listelerini açıklamaya hazırlanıyor. Yüksek enflasyon, kurdaki artış ve artan maliyetler fiyatların yukarı yönlü güncellenmesini zorunlu kılsa da, pazarda şaşırtıcı şekilde bazı modellerde indirimler de görülebiliyor.

Özellikle yılın ilk yarısında sıfır otomobil satışlarında hedeflenen rakamlara paralel seyir, birçok markayı daha rekabetçi bir fiyat stratejisine yönlendiriyor. Döviz kurlarının son aylarda Türk Lirası karşısında değer kazanması normal şartlarda fiyatları yukarı çekmesi gerekirken artışın tamamını fiyatlara yansıtılmayan markalar da oluyor.

STOK MALİYETLERİ DE ARTIYOR

Bazı distribütörler, stok maliyetlerini dengelemek adına liste fiyatlarını kademeli şekilde artırırken, bazıları ise kampanyalar ya da anlık indirimlerle müşteri ilgisini canlı tutmayı tercih ediyor. Sadece markalar arası değil, segmentler arası yoğunlaşan rekabet de fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor. SUV, B sınıfı hatchback ve giriş seviyesi sedan modellerde markalar arasındaki fiyat yakınlaşması, birçok üreticiyi fiyatlarını baskılamak zorunda bırakıyor.

Yılın ikinci yarısında tüketici talebini canlandırmak için kampanyaların artması beklenirken, vatandaşta ise döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak ani fiyat değişimleri korkusu yaşanıyor. Temmuz ayı bu anlamda yalnızca bir fiyat güncelleme dönemi değil, aynı zamanda markaların ikinci yarı yıl stratejilerinin de sinyallerini veriyor.

SÜRPRİZ İNDİRİM YAPAN DA VAR FİYAT DEĞİŞTİRMEYEN DE

Türkiye’nin n çok satan otomobil markaları olarak ön plana çıkan Renault ve Fiat, Temmuz ayının 1. günü fiyat listelerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Ülkemizde en çok tutulan markalar arasında adı geçen Toyota ise temmuz ayına sürpriz bir indirimle başladı. Öte yandan BYD, Citreon, Peugeot, Opel, Kia, Hyundai gibi markalar ise Temmuz ayının ilk gününde güncelleme yapanlar arasında yer alıyor.