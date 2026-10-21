Subaru'dan 510 beygirlik elektrikli hamle: Kendi platformunu geliştiriyor

Subaru, Toyota ile ortak geliştirdiği elektrikli otomobillerin yanına kendi mühendisliğiyle hazırlanan modeller eklemeye hazırlanıyor. Outback gövdesi altında test edilen yeni platform, yaklaşık 510 beygir güç, daha hafif batarya ve dört saniyenin altında hızlanmayla dikkat çekiyor.

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Elektrikli otomobil çalışmalarında bugüne kadar Toyota iş birliğinden yararlanan Subaru, yeni nesil araçlarında kendi teknolojilerine daha fazla yer açıyor. Japon üretici, geliştirdiği elektrikli platformu Tokyo’nun kuzeyindeki test tesisinde basına gösterdi.

Uluslararası otomotiv yayınlarına göre prototip, Subaru’nun gelecekte kullanmayı planladığı batarya, elektrik motoru ve elektronik kontrol sistemlerini bir araya getiriyor. Projenin amacı, markanın dört tekerlekten çekiş ve sürüş güvenliği konusundaki yaklaşımını elektrikli otomobillere kendi geliştirdiği altyapıyla taşımak.

OUTBACK GÖVDESİNİN ALTINDA YENİ ELEKTRİKLİ PLATFORM

Test aracı dışarıdan değiştirilmiş bir Outback gibi görünse de gövdenin altında tamamen elektrikli otomobiller için geliştirilen yeni bir mimari bulunuyor. Platformun aks mesafesi daha uzun olduğu için prototipin çamurluk ve tekerlek çevresinde değişiklikler yapılmış.

510 BEYGİR GÜÇ, DÖRT SANİYENİN ALTINDA HIZLANMA

Prototipin ön aksında yaklaşık 201 beygir, arka aksında ise 308 beygir üreten elektrik motorları görev yapıyor. Toplam gücü yaklaşık 510 beygire ulaşan dört tekerlekten çekişli aracın, açıklanan verilere göre 0’dan 100 km/s hıza çıkması dört saniyeden kısa sürüyor.

Elektrikli tahrik ünitelerinde Aisin ile çalışılıyor. İki şirket, Mart 2024’te duyurdukları ortaklıkta daha hafif, kompakt ve verimli elektrikli aks sistemleri geliştirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı. Yeni prototip, bu çalışmaların araç üzerinde nasıl uygulanabileceğine dair ilk somut örneklerden birini oluşturuyor.

DAHA HAFİF BATARYA VE YENİ ELEKTRONİK ALTYAPI

Batarya tarafında Panasonic Energy ile geliştirilen ve yaklaşık 4 bin silindirik hücre içeren bir paket kullanılıyor. Aktarılan bilgilere göre paket, Subaru’nun önceki bataryasına kıyasla yüzde 25 daha hafif. Yeni elektrikli platformda da mevcut altyapıya göre yaklaşık 100 kilogramlık ağırlık tasarrufu sağlandığı belirtiliyor. Bataryanın kapasitesi, şarj hızı ve otomobilin menzili ise açıklanmış değil.

Subaru ile Panasonic’in iş birliği yalnızca bu test aracıyla sınırlı kalmıyor. Şirketler, 2024’te yeni nesil silindirik bataryaların tedariki ve Japonya’da ortak batarya fabrikası kurulmasına yönelik hazırlıkları da duyurmuştu.

Yeni elektronik mimaride ise farklı araç işlevlerinin daha bütünleşik biçimde yönetilmesi hedefleniyor. Kablosuz yazılım güncellemeleriyle desteklenecek yapı, gelecekte EyeSight sürüş destek sistemi ve bilgi-eğlence özelliklerinin geliştirilmesine de imkan sağlayacak.

Subaru'dan 510 beygirlik elektrikli hamle: Kendi platformunu geliştiriyor

YENİ TEKNOLOJİLER İÇİN 2029 İŞARET EDİLİYOR

Subaru yöneticileri, geliştirilen teknolojilerin 2029’dan itibaren üretim araçlarında kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak ilk modelin adı ve kesin satış takvimi henüz paylaşılmadı.

Şirketin kendi platformuna yatırım yapması, Toyota ile ortak projelerin sona erdiği anlamına gelmiyor. Solterra, Uncharted ve Trailseeker gibi ortak geliştirilmiş elektrikli modellerin yanında Subaru’nun kendi mühendislik tercihlerini daha doğrudan uygulayabildiği yeni bir ürün ailesinin önü açılıyor. Marka, elektrikli araç çalışmalarına paralel olarak hibrit sistemler ve içten yanmalı motorlar üzerinde de geliştirmelerini sürdürüyor.

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