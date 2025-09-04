Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Togg'dan 1 milyon 500 bin liraya varan kredi kampanyası

Togg'dan 1 milyon 500 bin liraya varan kredi kampanyası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya’da gövde gösterisine hazırlanan Togg, T10X modeli için eylül ayına özel kampanyasını duyurdu. Aylık 33 bin 334 TL’den başlayan geri ödemeli alternatiflerle müşterilerin karşısına çıkan yerli üretici, bireysel kullanıcılara 1 milyon 500 bin TL, kurumsal müşterilere ise 1 milyon 750 bin TL’ye kadar finansman sağlıyor, işte detaylar…

Türkiye’nin yerli ve milli küresel teknoloji markası Togg, T10X’e kiralar gibi sahip olma kolaylığını kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda eylül ayında stoklarla sınırlı kampanyada bireysel kullanıcılara üç farklı alternatif sunuyor.

Buna göre bireysel kullanıcılar T10X V2 modeli için 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli aylık 33 bin 334 TL geri ödemeli veya 1 milyon TL krediye %2,79 faizli 48 ay vadeli aylık 44 bin 278 TL geri ödemeli ya da 1 milyon 500 bin TL krediye %2.89 faizli 48 ay vadeli aylık 67 bin 921 TL geri ödemeli seçenekle sahip olabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar da eylül ayı boyunca bireysel kullanıcılar gibi %0 faizli 12 ay vadeli 400 bin TL krediden yararlanabiliyor. Ayrıca kurumsal kullanıcılar için 1 milyon 750 bin TL krediye %2.99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 055 TL geri ödemeli kredi imkânı da bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

