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Haberler > T-Otomobil > TransAnatolia Rallisi’nde heyecan artıyor

TransAnatolia Rallisi’nde heyecan artıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TransAnatolia Rallisi’nde heyecan artıyor

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin global arenadan 13 yıldan bu yana yerli ve yabancı yüzlerce sporcuyu bir araya getirdiği uluslararası ralli raid yarışı TransAnatolia yönetimi, Avrupa’da bu yılın yarışmacı adayları ile buluştu.

28 Mart’ta Eindhoven'da gerçekleştirilen buluşmada TransAnatolia Genel Koodinatörü Burak Büyükpınar ve İletişim Koordinatörü Gökhan Başiplikçi yer aldı. Toplantıda, 31 Ağustos-7 Eylül 2024 tarihleri arasında 14.kez düzenlenecek olan yarış hakkında detaylı bilgiler verilirken, aynı zamanda Avrupa'dan geliş ve gidiş çözümleri ile ilgili bilgilendirmeler de sunuldu. Motorsporları dünyasında aktif olarak yer alan ve sektördeki farklı ralli yarışlarına katılan sporcuların ilgi gösterdiği buluşmada, Dakar Rallisi’ni kamyon kategorisinde 2 kez kazanan Gerard de Rooij de yer aldı.

ROTASI KÜLTÜR HAZİNESİ

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan liman kenti ve Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mersin’den start alacak TransAnatolia, Kayseri, Sivas, Erzincan’ı geçerek Van’da son bulacak. TransAnatolia’da Türkiye’nin doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle dolu bir yolculuğa çıkacak yarışmacıları, bu yıl da Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kadim topraklarında çok keyifli anılar bekliyor.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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