Voltaj 'ağır' ticarilere sıçradı: MAN elektrikli kamyonda seri üretimine başladı! 

Bir asırlık dizel kamyon üreticisi MAN, elektrikli kamyonda seri üretime başladığını açıkladı. Şirketin tepe ismi Alexander Vlaskamp, "Bu konuda ciddi yatırımlar yaptık, 12 tondan 50 tona; çöp toplama araçlarımızdan uzun yol kamyonlarımıza kadar tüm modellerimizi elektriklendireceğiz" dedi. İlk tanıtılan araçların menzili 750 km’ye kadar uzanıyor.

MAN Truck & Bus, Münih’teki fabrikasında elektrikli kamyonlarının seri üretimine başladı. MAN CEO’su Alexander Vlaskamp, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yeni dönemi "tarihi bir an" larak nitelendiren Vlaskamp, “Elektrikli kamyonlarımızın seri üretimi, MAN tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. MAN'ın geleceği şimdi başlıyor. Tüm ekip olarak, dizelden elektrikli tahrike geçiş sürecini aktif olarak şekillendirmekten gurur duyuyoruz. Yüksek verimliliğe sahip elektrikli kamyonlarımız, emisyonsuz yük taşımacılığını gerçeğe dönüştürecek. Elektrikli kamyonları, son teknoloji dizel kamyonlarımızla aynı üretim hattında üretebilmek de bize muazzam bir esneklik sağlıyor. Geleneksel kamyon ürün portföyümüzü akü-elektrik tahrik sistemleriyle sunabilmek için araştırma ve geliştirmeye yaklaşık 400 milyon Euro yatırım yaptık. 12 tondan 50 tona kadar uzanan ürün yelpazemiz, çöp toplama araçlarından uzun yol kamyonlarına kadar tüm segmentleri kapsıyor. Ev ödevimizi yaptık ve yıl sonuna kadar ilk bin ktrikli kamyonu teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.

BİR KAMYONUN ÜRETİMİ 8 SAAT SÜRÜYOR

MAN'ın ana fabrikasında, tahrik tipinden bağımsız olarak günde yaklaşık 100 kamyon üretilirken, bir kamyonun üretimi yaklaşık 8 saat sürüyor. İçten yanmalı motorlar başlangıçta aks, depo ve egzoz sistemleriyle donatılırken, elektrikli modeller bunun yerine güç paketi olarak adlandırılan diğer elektrikli bileşenlerle birlikte 2 bataryayla tamamlanıyor. Bu yeni üretim yapısına geçiş sürecinde 5 binden fazla çalışan, yüksek voltaj teknolojileri üzerine eğitim almış durumda.

Seri üretime başlamadan önce 200'e yakın elektrikli ön seri kamyonunu Avrupa’daki müşterilerine teslim eden MAN, bu araçları gerçek müşterilerle yaklaşık 2 milyon kilometre test etmiş oldu. Bu süreçte bazı araçlar, günlük 850 kilometre kadar ulaşan kullanımlarda, 100 kilometrede ortalama 97 kWh gibi çok düşük enerji tüketimi sağlarken şirket bu sayede şimdiden yaklaşık 700 elektrikli kamyon siparişi aldı.

Elektrikli kamyonun bir diğer avantajı da Nürnberg'deki MAN fabrikasından gelen ve toplamda 534 kWh'ye kadar kapasite sunan 3 ila 6 modüler NMC aküsü olarak öne çıkıyor. Araç, bu sayede yeniden şarj edilmeden 500 kilometreye kadar, 7'nci akü seçeneğiyle birlikte 740 kilometre menzile kadar çıkabiliyor.