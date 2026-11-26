Parola yöneticisi 1Password, iç sistemlerine düzenlenen saldırıda bazı müşteri bilgilerinin çalındığını doğruladı. Şirket, kullanıcıların parola kasalarının etkilenmediğini açıklarken, sahte mesajlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

1Password, yayımladığı açıklamayla bir çalışanın kurumsal hesabı üzerinden gerçekleştirilen güvenlik ihlalini duyurdu. Saldırıda bazı kullanıcıların hesap kayıtları ve şirketin kaynak kodları kopyalandı. Olaydan kaç müşterinin etkilendiği ise henüz açıklanmadı.

SALDIRININ GİRİŞ NOKTASI ÇALIŞANIN GITHUB HESABI OLDU

Şirket, 19 Kasım’da bir çalışanın kurumsal GitHub hesabına izinsiz erişildiğine ilişkin belirtileri incelemeye başladı. Saldırgan, bu hesabın yetkilerini kullanarak kaynak kodlarına ulaştı ve arka uç servislerine kötü amaçlı kod gönderdi. Bu yöntemle müşteri hesaplarına ilişkin bazı kayıtlar indirildi.

Ele geçirilen bilgiler arasında isimler, e-posta adresleri, hesap ve kullanıcı tanımlayıcıları ile hesapların oluşturulma ve son oturum açma zamanları bulunuyor. Saldırganın özel kaynak kodu depolarını kopyaladığı ve yazılımın derlenip dağıtıldığı CI/CD altyapısına da eriştiği açıklandı.

KURTARMA BAĞLANTILARINDAKİ KODLAR DA ETKİLENDİ

Bazı davet ve hesap kurtarma bağlantılarındaki token’lar da kopyalandı. 1Password, bunların tek başına hesaba giriş sağlamadığını, ek doğrulama gerektiğini belirtiyor. Önlem olarak ilgili doğrulama kodları altı rakamdan, harf ve rakam içeren on karaktere uzatıldı.

Şirket, saldırganın erişimini kaldırdı, açığa çıkmış olabilecek iç kimlik bilgilerini yeniledi veya iptal etti ve bağımsız güvenlik uzmanlarını incelemeye dahil etti. Uygulamalar ve tarayıcı eklentilerinin etkilenmediği, hizmetlerin normal çalıştığı bildirildi.

PAROLA KASALARI FARKLI BİR YAPIYLA KORUNUYOR

1Password’ün açıklamasına göre saldırgan, kullanıcıların kasalarına veya bu kasalarda saklanan içeriklere erişemedi. Hesap yönetiminde kullanılan bilgilerle kasaya kaydedilen parolalar arasındaki ayrım, olayın kapsamını anlamak açısından önem taşıyor.

Şirketin yayımladığı mimari belgelere göre parolalar, kart bilgileri ve güvenli notlar, kullanıcının cihazından ayrılmadan önce şifreleniyor. Sunucularda bu içeriklerin şifrelenmiş kopyaları tutuluyor. Dolayısıyla sunucuda bulunan bir kayda ulaşılması, kasa içeriğinin doğrudan okunabilmesi anlamına gelmiyor.

Hesap parolasıyla kullanılan standart düzende, şifreleme anahtarının oluşturulmasında kullanıcı parolası ve Secret Key birlikte görev yapıyor. Secret Key, cihazda oluşturulan, her kullanıcıya özgü bir güvenlik bileşeni. Şirket, hesap parolasının ve Secret Key’in tamamının kendi sunucularına gönderilmediğini belirtiyor.

Bu anahtar, yeni bir cihazda veya tarayıcıda ilk kez oturum açılırken kullanılıyor. Daha önce yetkilendirilmiş cihazlarda saklanabildiği için her kasa açılışında yeniden girilmesi gerekmiyor. Kullanıcının erişim bilgilerini içeren Emergency Kit belgesinin korunması da bu nedenle önem taşıyor.

SAHTE MESAJLARA KARŞI UYARI YAPILDI

1Password, mevcut bulgular doğrultusunda kullanıcıların bu olay nedeniyle hesaplarında değişiklik yapmasının gerekmediğini söylüyor. Bununla birlikte isim ve e-posta bilgilerinin çalınması, şirketin adını kullanan sahte mesajlara karşı dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Şirketin güvenlik rehberinde, destek ekibinin kullanıcılardan hesap parolası istemeyeceği belirtiliyor. Ayrıca 1Password, hesaplarla ilgili SMS göndermediğini ve iki aşamalı doğrulama için SMS kullanmadığını vurguluyor. Bu nedenle 1Password doğrulama kodu içerdiğini öne süren beklenmedik mesajlardaki bağlantıların ve eklerin açılmaması öneriliyor.

Hesap parolası ve Secret Key gibi bilgilerin mesajla paylaşılmaması, hesap kontrolünün doğrudan resmi uygulama veya adresi kullanıcı tarafından açılan resmi site üzerinden yapılması gerekiyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala