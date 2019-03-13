Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

İSTANBUL

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, şirketin kurucularından Murat Vargı’nın yanı sıra Osman Berkmen, eski CEO’lar Cüneyt Türktan, Muzaffer Akpınar ve Süreyya Ciliv katıldı. Turkcell’e 25 yıldır hizmet veren Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu ise etkinliğin sunuculuğunu üstlendi. Turkcell’in çeyrek asırlık zirve öyküsünün anlatıldığı toplantıda konuşma yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Son 5 yılda 26 milyar yatırım yaptık, Hazine’ye sağladığımız vergi ve yasal sorumluluklar karşılığı 35 milyar TL’ye ulaştı. Yurt dışından uzun vadeli finansman temin edecek çalışmalarımızla önemli bir başarıya imza atarak ülkemize 3,3 milyar dolar döviz girişi sağladık. AR-GE çalışmalarımız 1.000 mühendisimizle devam ediyor. Bu noktada önümüzde 5G’ye geçiş süreci var. Biz bu süreci kararlılıkla yürüterek, entegre iletişim çözümleri üreterek birçok sektörde ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Telekomünikasyon stratejik bir sektördür. Millî ve yerli anlayışla yönetilmelidir. Bizim bu konudaki duruşumuzu ifade eden ‘Türkiye’nin datası Türkiye’de kalmalı’ sözü lafta kalmamalı tam olarak hayata geçirilmelidir” dedi. Turkcell’in 25 yılda klasik bir telekom operatöründen dünyaya teknoloji ihracatı yapan dünyanın ilk dijital operatörü unvanına sahip dev bir şirkete dönüştüğünü vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu geldikleri noktada 39 ülkede hizmet verdiklerini bildirdi.

KURUMSALLAŞTIRDI

Cüneyt Türktan - CEO - 1994 - 2001

Turkcell yola çıktığımızda 300 bin en fazla 600 bin aboneye ulaşırsınız dediler. Talep patlaması yaşadık. Turkcell’in ilk yıllardaki hızlı büyümesinin yanı sıra şirkette kurumsallaşmayı sağlayabilmek için de çok çalıştık. Kurumsallaşmaya çok önem verdik. 80 kişi ile başladığımız yolculukta binlerce kişiye ulaştık. Her ay 100 kişiyi istihdam ettik. Çalışanlarımıza eğitim verdik. New York Borsasına açıldık. 1.8 milyar dolar hisse sattık.

DİJİTALLEŞTİRDİ

Kaan Terzioğlu - Turkcell CEO’su (2006- ....)

Ses hizmeti sunan geleneksel bir operatörden dijital operatöre dönüştük. 1440 stratejimiz kapsamında geliştirdiğimiz ve bugün dünya çapında kullanılan BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox gibi yerli ve milli dijital uygulamalarıyla dev bir şirkete dönüştürdük. Bugün üç kıtada 9 operatör dijital servislerimizi 39 ülkede kendi müşterilerine sunuyor. Bu sayede Türkiye’nin uygulamalarıyla yaklaşık 320 milyon kişinin yaşadığı bir pazara açılmış olduk. Tüm bu başarılı çalışmalarımızla sadece Türkiye’de değil dünyada üst üste üç yıldır en fazla büyüyen operatör olduk.

HIZLANDIRDI

Süreyya Ciliv - CEO (2007 - 2015)

Ben devletten aldığım bursla ABD’de eğitim gördüm. Microsoft’ta önemli görevler üstlendim. Turkcell’en teklif gelince devlete borcumu ödemek için hiç düşünmeden Türkiye’ye geldim. Turkcell yıllarımı beni çok mutlu eden, milletime, insanlığa en fazla katkıda bulunduğum dönem olarak görüyorum. 3G ile Paris’ten New York’tan daha hızlı mobil deneyim sunduk. Anı yakalamak hıza ulaşmak için çalıştık.