Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp’ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasının yavaşlatılması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada "Şimdi, getirdiğimiz bir sınırlamayla, bu tür mesajlar tek seferde sadece bir adet sohbete iletilebilecek" ifadesi kullanıldı. Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar beş farklı kişi veya gruba iletilebiliyordu.

