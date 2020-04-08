WhatsApp’ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasının yavaşlatılması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada "Şimdi, getirdiğimiz bir sınırlamayla, bu tür mesajlar tek seferde sadece bir adet sohbete iletilebilecek" ifadesi kullanıldı. Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar beş farklı kişi veya gruba iletilebiliyordu.
WhatsApp, mesaj iletimini sınırlandırdı
08.04.2020 - 02:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 02:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
WhatsApp, koronavirüsün ardından yanlış bilgilerin daha hızlı yayılmasına yol açan mesajların iletilme sayılarında ciddi artış gözlemlediklerini açıkladı.
WhatsApp’ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasının yavaşlatılması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada "Şimdi, getirdiğimiz bir sınırlamayla, bu tür mesajlar tek seferde sadece bir adet sohbete iletilebilecek" ifadesi kullanıldı. Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar beş farklı kişi veya gruba iletilebiliyordu.
Etiketler : whatsapp,whatsapp çoklu gönderim,
694710 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/694710.aspx
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