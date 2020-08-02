Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bayram boyunca BiP’ten yapılan sesli ve görüntülü görüşmeler, Turkcell abonelerinin internet kotasından düşmeyecek, üstelik kazandıracak. BiP Keşfet bölümünde yer alan #senyapdiye kanalına gelenler bayram boyunca 30 dakika sesli ve görüntülü görüşme yaparak günlük 1 GB kazanabilecek. Türkiye, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda da BiP üzerinden bayramlaşmayı tercih etmişti. Bayram boyunca BiP’ten yapılan toplam arama sayısı iki katına çıkarken toplam sesli ve görüntülü görüşme süresi de yüzde 35 artmıştı. Sevdiklerinin bayramını kutlamak için BiP’i seçen kullanıcılar, en fazla İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana ve İzmir şehirlerinden arama yapmıştı.