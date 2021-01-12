Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Whatsapp son dönemdeki gizlilik politikasındaki değişiklik ile ilgili açıklama yaptı.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, “Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez” ifadeleri kullanıldı.

WhatsApp insternet sitesinde "Yakın zamanda gizlilik politikamızı güncelledik ve çok sayıda düşünceli soru aldık. Bazı dedikodularla birlikte, aldığımız bazı soruları cevaplamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"MESAJ GİZLİLİĞİNİZİ HİÇBİR ŞEKİLDE ETKİLEMİYOR"

Açıklamada, "Gizlilik politikamızdaki güncellemenin, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemediğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bunun yerine, bu güncelleme isteğe bağlı olan, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlayan WhatsApp'ta bir işletmeye mesaj göndermeyle ilgili değişiklikleri içerir" denildi.

"NE PAYLAŞIRSANIZ PAYLAŞIN, ARANIZDA KALIR"

WhatsApp, "Özel mesajlarınızı göremeyiz veya aramalarınızı duyamayız, Facebook da göremez. Ne WhatsApp ne de Facebook mesajlarınızı okuyamaz veya WhatsApp üzerinden arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla yaptığınız aramaları duyamaz. Ne paylaşırsanız paylaşın, aranızda kalır. Bunun nedeni, kişisel mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasıdır. Bu güvenliği asla zayıflatmayacağız" ifadelerine yer verildi.

"KAYIT TUTMUYORUZ"

İki milyar kullanıcısının olduğunu belirten WhatsApp, "Herkesin kime ne mesaj gönderdiğinin veya kimi aradığının kaydını tutmuyoruz. Geleneksel olarak mobil operatörler bu bilgileri saklarken, bu kayıtları iki milyar kullanıcı için saklamanın hem gizlilik hem de güvenlik riski olacağına inanıyoruz ve bunu yapmıyoruz" ifadeleri kullanıldı.