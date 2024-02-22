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    • Haberler > Teknoloji > 80.000 TL'ye 'havasız' basketbol topu! Çıkar çıkmaz tükendi

    80.000 TL'ye 'havasız' basketbol topu! Çıkar çıkmaz tükendi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçen yıl Wilson markası tarafından duyurulan havasız basketbol topu satışa çıktı. Sınırlı sayıda üretilen ve 2.500 dolardan ön siparişe giren ürün kısa sürede tükendi.

    Ünlü spor markası Wilson, havasız basketbol toplu olarak adlandırılan 'Wilson Airless Gen1'ı satışa çıkardı.

    3 BOYUTLU YAZICIYLA ÜRETİLDİ, FİYATI 2500 DOLAR

    3 boyutlu yazıcı tarafından üretilen yeni nesil basketbol topu, havasız olmasının yanında delikli görünümüyle de dikkat çekti.

    Tasarım açısından 'çığır açıcı' olarak yorumlanan havasız basketbol topu, sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı yorumlar aldı. Bazı kullanıcılar gerçek bir basketbol topunun verdiği hissiyatı vermeyeceğini söylerken, bazıları ise ürünün 'olağanüstü' olduğunu savundu.

    80.000 TL'ye 'havasız' basketbol topu! Çıkar çıkmaz tükendi - 1. Resim
    Sınırlı sayıda üretilen Wilson Airless Gen1, normal bir NBA basketbol topunun fiyatından 10 kat daha pahalı

    2500 dolardan (yaklaşık 80.000 TL) satışa çıkan ürünün stokları kısa sürede bitti.

    80.000 TL'ye 'havasız' basketbol topu! Çıkar çıkmaz tükendi - 2. ResimGeleneksel havayla şişirilen basketbol toplarının aksine, Wilson Airless Gen1'da delikler arasından hava geçişi sağlanıyor. Üretici firma, topun gereken özelliklerinin karşılandığını söylüyor.

    "DERİ TOPUN YERİNİ ALMAYACAK ANCAK..."

    Sosyal medya fenomeni Marques Brownlee de ürün için "Wilson, 3D baskı tekniğiyle 2500 dolarlık havasız basketbol topu üretti. Yakın zamanda deri bir topun yerini almayacak ancak dürüst olmak gerekirse oldukça havalı bir fikir ifadelerini kullandı.

     Brownlee, ürünün farklı koktuğunu söylerken, topun normal bir basketbol topu gibi sektiğini belirtti.

    80.000 TL'ye 'havasız' basketbol topu! Çıkar çıkmaz tükendi - 3. Resim
    Siyah, Beyaz ve kahverengi olmak üzere 3 renk çeşidiyle satışa sunuldu.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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